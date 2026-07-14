Свириденко може відмовитися від посади посла у США, - Железняк

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко може відмовитися від посади посла України у США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Інформація про те, що Свириденко може відмовитися від посади посла у США відповідає дійсності", - зазначив він.

За словами Железняка, рішення про її звільнення з посади прем'єра було для Свириденко неприємною новиною.

"Тож розраховує сьогодні ввечері проговорити з Президентом (після його повернення) своє подальше майбутнє", - додав парламентар.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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