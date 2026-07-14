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Новини Відставка уряду
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Свириденко може відмовитися від посади посла у США, - Железняк

Свириденко не погодилася на посаду посла у США

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко може відмовитися від посади посла України у США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Інформація про те, що Свириденко може відмовитися від посади посла у США відповідає дійсності", - зазначив він.

За словами Железняка, рішення про її звільнення з посади прем'єра було для Свириденко неприємною новиною.

"Тож розраховує сьогодні ввечері проговорити з Президентом (після його повернення) своє подальше майбутнє", - додав парламентар.

Також читайте: Свириденко про причини відставки: Президент хоче оновити уряд та посилити конкретні напрямки

Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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Автор: 

посол (1146) США (26930) Свириденко Юлія (985) Железняк Ярослав (763)
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Топ коментарі
+10
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14.07.2026 12:31 Відповісти
+7
Петро Порошенко з трибуни ВР: відставка уряду - це не відповідальність, половина Уряду має бути у вʼязниці за міндічгейт
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14.07.2026 12:39 Відповісти
+4
Може відмовитись чи Америка може не захотіти? В нас в посли, зазвичай, йдуть по вуха замазані в корупції.
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14.07.2026 12:32 Відповісти

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