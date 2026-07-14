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Свириденко може відмовитися від посади посла у США, - Железняк
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко може відмовитися від посади посла України у США.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Інформація про те, що Свириденко може відмовитися від посади посла у США відповідає дійсності", - зазначив він.
За словами Железняка, рішення про її звільнення з посади прем'єра було для Свириденко неприємною новиною.
"Тож розраховує сьогодні ввечері проговорити з Президентом (після його повернення) своє подальше майбутнє", - додав парламентар.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
Топ коментарі
+10 Дід Степан
показати весь коментар14.07.2026 12:31 Відповісти Посилання
+7 Дід Степан
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+4 Andrey Voronin #552061
показати весь коментар14.07.2026 12:32 Відповісти Посилання
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