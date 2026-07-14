Нардеп Железняк підбив підсумки роботи уряду Свириденко: Найбільший провал - системне накопичення невиконаних реформ. ВIДЕО

Перед відставкою прем'єр-міністерки Юлії Свириденко народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив власну оцінку роботи уряду, виокремивши головні досягнення та найбільші, на його думку, провали Кабінету Міністрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "залізний нардеп" оприлюднив в свої висновки в своєму Фейсбуці.

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Досягнення, які відзначив Железняк

Серед позитивних результатів роботи уряду Ярослав Железняк назвав відкриття двох переговорних кластерів з Європейським Союзом, розблокування зовнішнього фінансування, відкриття експорту зброї та перехід Міністерства оборони разом із закупівельною агенцією до закупівлі дронів через прозорі тендери.

Рішення, ухвалені після скандалів

До кроків, які, за словами депутата, були зроблені під тиском суспільства, Железняк відніс призначення нового керівництва Державної митної служби та Бюро економічної безпеки після резонансних скандалів, а також оновлення наглядових рад "Енергоатому" та Оператора ГТС після ситуації, яку він назвав "Міндічгейтом".

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Невиконані реформи та проблеми із Заходом

Найбільшим провалом уряду депутат назвав системне накопичення невиконаних реформ. За його словами, станом на червень Україна не виконала або мала високий ризик невиконання 29 індикаторів програми Ukraine Facility, через що уряду довелося домовлятися з Євросоюзом про перенесення строків виконання окремих зобов'язань.

Бюджет, бізнес і армія

Також Железняк заявив про зрив співпраці уряду з парламентом, подання змін до державного бюджету без реального підвищення зарплат військовим, продовження програм державних виплат, які він назвав популістичними, а також домовленості з МВФ щодо нової програми, яка, за його словами, передбачає вимоги щодо підвищення податків.

Корупція та приватизація

Серед інших претензій до роботи Кабміну депутат назвав проблеми з реалізацією реформи армії, рекордну кількість членів уряду, які стали фігурантами корупційних розслідувань, відсутність обіцяного мораторію на перевірки бізнесу, повільну приватизацію та, за його оцінкою, провал у боротьбі з корупцією. Він також згадав ситуацію навколо НАБУ, САП та реакцію влади на "Міндічгейт".

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