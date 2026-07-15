Ймовірний уряд Корецького: нові міністерства, Шмигаль залишається, інтрига щодо Федорова продовжується, - Железняк

Став відомий оновлений перелік кадрових призначень у майбутньому уряді Сергія Корецького. Серед варіантів — ймовірне призначення очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів та ВПО замість Наталії Калмикової. Інтрига навколо відставки голови Міноборони Михайла Федорова триматиметься щонайменше до вечора.

Про це пише нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто гарантовано залишається на посадах

За інформацією Железняка, у Кабміні Корецького планується зберегти кістяк ключових міністрів:

Денис Шмигаль — посада першого віцепрем'єра – міністра енергетики;

Тетяна Бережна — віцепрем'єрка з питань культури;

Сергій Марченко — залишається міністром фінансів (хоча також обговорюється кандидатура його заступниці Єлизавети Зикової);

Віктор Ляшко — очолюватиме МОЗ;

Матвій Бідний — голова Мінспорту;

Андрій Сибіга — зберігає за собою МЗС.

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Нові обличчя та гучні відставки: Кім, Бутенко та Ферчук

Водночас замість Наталії Калмикової Міністерство у справах ветеранів та ВПО пропонують віддати голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму. Посаду міністра освіти замість Оксена Лісового має обійняти Андрій Бутенко (голова НАЗЯВО).

Міністерство цифрової трансформації планують передати Оксані Ферчук (відомій топменеджерці у сфері телекомунікацій та бізнесу). На євроінтеграційному напрямку відбудеться звільнення Тараса Качки, замість якого віцепрем’єром стане представник України в ЄС Всеволод Ченцов.

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Повернення Мінагро та Мінрегіону

Міністерство ресурсів ділять на: Міністерство економіки та екології — очолить Олександр Кравченко;

Міністерство аграрної політики — повертається як самостійний орган під керівництвом Тараса Висоцького. Міністерство відновлення (яке залишає Олексій Кулеба) розділять на: Мінрегіон — міністром стане нардеп Віталій Безгін;

Мінінфраструктури, відновлення та транспорту — очолить Микола Калашник (ексголова Дарницької РДА, нині представник Київської ОДА).

Крім того, Міністерство юстиції нарешті очолить голова профільного комітету ВР Денис Маслов.

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Головна інтрига: МВС та Міноборони

Як зазначає Железняк, Міністерство внутрішніх справ продовжує очолювати Ігор Клименко, проте його кандидатуру активно розглядають на посаду міністра оборони. Доля нинішнього очільника МОУ Михайла Федорова залишається невирішеною: за словами нардепа, остаточний вердикт Банкова ухвалить лише сьогодні після 18:00.

Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

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