Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины

Министр обороны Михаил Федоров подвел итоги работы ведомства и назвал главные достижения для Украины и вооруженных сил за время своего пребывания в должности. Он подчеркнул, что продолжит работать ради выполнения миссии.

Об этом Федоров сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Федорова

Федоров опубликовал итоговый отчет о работе ведомства и поблагодарил команду, военных и партнеров.

"Это была большая честь — служить украинскому народу на посту министра обороны", — подчеркнул он.

По его словам, команде Министерства обороны удалось:

отключить россиянам Starlink, что кардинально уменьшило их возможности вести эффективную войну дронов;

получив Минобороны без бюджета, рискнуть, взять средства из денежного довольствия с конца года и эффективно инвестировать их в mid-strike, FPV на оптоволокне, дешевую разведку, НРК, дроны-перехватчики и deep-strike дроны. Закупить за четыре месяца больше дронов, чем за весь прошлый год;

запустить "Логистический локдаун" как отдельную программу с отдельным финансированием, что вместе с правильными закупками и поддержкой топ-подразделений позволило отрезать логистику врага и начать изоляцию Крыма;

продолжить программу финансирования линии дронов, которая является фундаментом для закупки дронов для сил беспилотных систем;

запустить программу поддержки современных дроново-штурмовых подразделений, прежде всего воюющих технологиями;

ввести 70% предоплаты за закупки через еБалы на портале Brave1 Маркет;

кардинально изменить систему закупок, запустить первые тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что экономит государственному бюджету миллиарды долларов;

впервые закупить тысячи пикапов, баги и квадроциклов для войск. И еще через тендер;

интегрировать Павла Лазаря в Воздушные Силы, внедрить процедуру разбора каждой массированной атаки (After Action Review). За это время процент перехвата дронов вырос с 83% до 91%, а крылатых ракет с 47% до 87%;

впервые законтрактовать ракеты для Patriot PAC-2 GEM-T, а также подать заявку через европейский кредит на закупку ракет PAC-3;

запустить базовый уровень обеспечения дронами для бригад и корпусов. Уже с июля все боевые бригады и корпуса начнут получать прогнозируемые поставки дронов без ручного вмешательства. Это позволяет прогнозировать свои дальнейшие действия;

запустить масштабную грантовую программу для производителей взрывчатых веществ и ракет;

начать непопулярную, но чрезвычайно важную трансформацию войска: контракты для всех с определенными сроками службы и отсрочками, введение одной из самых высоких в мире заработных плат для пехоты и штурмовиков, открытие рынка иностранного рекрутинга по прозрачным и привлекательным рыночным условиям, новые инструменты для стимулирования возвращения военнослужащих;

провести три заседания "Рамштайна", где удалось выйти из информационной ловушки россиян о якобы нашем поражении и вернуть партнерам веру в Украину. Было объявлено о $40 млрд поддержки на этот год (и это без учета европейского кредита);

запустить механизм использования европейского кредита на наши военные приоритеты. Это была отдельная сложная бюрократическая задача, которую удалось реализовать;

найти путь масштабирования дешевых ракет против реактивных "Шахедов". Подписать рекордный контракт;

провести успешное тестирование баллистики, разрабатывавшейся в зоне ответственности МО. Кардинально изменить техническое задание и доказали максимальную точность, на 30% снизить цену;

подписать контракт на закупку самолетов Gripen, позволяющих сбивать самолеты СУ, носители КАБов;

вместе с военными спланировать и реализовать операцию "Ашан", остановившую механизированное наступление врага на полгода;

открыть экспорт в рамках программы Drone Deal для привлечения инвестиций и увеличения производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК);

запустить Trophy Lab – предоставить возможность для партнеров изучать российские военные разработки;

запустить Defense AI Center A1, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в войну.

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Также он признал, что не удалось завершить трансформацию Минобороны по стандартам НАТО, перевести все закупки на тендеры и сформировать культуру ответственности за принятые решения.

"Благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину и работает ради победы. Благодарю всю свою команду за эффективную службу 24/7. Отдельно благодарю свою семью за терпение. Благодарю всех за поддержку! Я продолжу работать ради той миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны, — побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации. Продолжение следует", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед значительной перестройкой правительства существенно ослабли — в Верховной Раде всё увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.

15 июля СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский предложит действующего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы Министерства обороны в новом правительстве вместо Михаила Федорова. По его мнению, последний "провалил реформу ТЦК".

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