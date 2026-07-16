Корецкий назвал Клименко сильным и профессиональным министром
Кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий высоко оценивает работу МВД и лично министра Игоря Клименко.
Об этом он заявил сегодня во время выступления в зале парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Что рассказал Корецкий о Клименко?
"Он сильный, профессиональный и результативный министр", - отметил Корецкий.
Комментируя возможные кандидатуры на пост министра обороны, Корецкий отметил, что считает это исключительной компетенцией президента Украины Владимира Зеленского.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
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клименко довів МВС до тотальної мусоризації та корупції - у нього мусора машинки для підрахунку валюти ставлять в кабінеті... мусора розстрілюють ветеранів..
корецький схоже ще той поц..