Корецкий назвал Клименко сильным и профессиональным министром

Кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий высоко оценивает работу МВД и лично министра Игоря Клименко.

Об этом он заявил сегодня во время выступления в зале парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что рассказал Корецкий о Клименко?

"Он сильный, профессиональный и результативный министр", - отметил Корецкий.

Комментируя возможные кандидатуры на пост министра обороны, Корецкий отметил, что считает это исключительной компетенцией президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте: Зеленский направил в Раду представление о назначении Корецкого на пост премьера

Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Читайте: Корецкий назвал приоритеты будущего правительства. Шмыгаль и Бережная точно остаются, - Василевская-Смаглюк