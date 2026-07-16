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Корецкий назвал Клименко сильным и профессиональным министром

Игорь Клименко — вероятный министр обороны

Кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий высоко оценивает работу МВД и лично министра Игоря Клименко.

Об этом он заявил сегодня во время выступления в зале парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что рассказал Корецкий о Клименко?

"Он сильный, профессиональный и результативный министр", - отметил Корецкий.

Комментируя возможные кандидатуры на пост министра обороны, Корецкий отметил, что считает это исключительной компетенцией президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте: Зеленский направил в Раду представление о назначении Корецкого на пост премьера

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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Автор: 

Клименко Игорь (515) Корецкий Сергей (20)
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Топ комментарии
+17
ще, у когось є питання до дико профі технократа, холуя лизоблюда корецького?
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16.07.2026 11:39 Ответить
+13
У цього кандидата ціла армія не навчених воювати. Чому він навчить на посадіМО питання риторичне. У мене все, панове.
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16.07.2026 11:41 Ответить
+12
а як корецький це проаналізував не будучи в уряді ?!

клименко довів МВС до тотальної мусоризації та корупції - у нього мусора машинки для підрахунку валюти ставлять в кабінеті... мусора розстрілюють ветеранів..

корецький схоже ще той поц..
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16.07.2026 11:41 Ответить

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