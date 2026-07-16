Корецкий внес в Раду представление о назначении членов нового Кабмина
В настоящее время в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Сергея Корецкого о назначении на должности членов Кабинета министров Украины.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В ВРУ поступило представление премьер-министра Украины С. Корецкого о назначении на должности членов Кабинета министров Украины", — отметил он.
Депутат уточнил, что в настоящее время соответствующее представление рассмотрит Комитет ВР по государственному строительству и другие комитеты, а затем состоится голосование в сессионном зале.
Отметим, что кандидатов на должность министра обороны и главы МИД должен представить президент Владимир Зеленский.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.
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