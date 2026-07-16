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Корецкий внес в Раду представление о назначении членов нового Кабмина

Как украинцы относятся к созданию правительства национального единства?

В настоящее время в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Сергея Корецкого о назначении на должности членов Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В ВРУ поступило представление премьер-министра Украины С. Корецкого о назначении на должности членов Кабинета министров Украины", — отметил он.

Депутат уточнил, что в настоящее время соответствующее представление рассмотрит Комитет ВР по государственному строительству и другие комитеты, а затем состоится голосование в сессионном зале.

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Отметим, что кандидатов на должность министра обороны и главы МИД должен представить президент Владимир Зеленский.

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Автор: 

ВР (28842) Кабмин (13866) Корецкий Сергей (20)
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