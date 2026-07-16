Корецкий внес в Раду представление о назначении членов нового Кабмина

В настоящее время в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Сергея Корецкого о назначении на должности членов Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В ВРУ поступило представление премьер-министра Украины С. Корецкого о назначении на должности членов Кабинета министров Украины", — отметил он.

Депутат уточнил, что в настоящее время соответствующее представление рассмотрит Комитет ВР по государственному строительству и другие комитеты, а затем состоится голосование в сессионном зале.

Читайте: Корецкий назвал Клименко сильным и профессиональным министром

Отметим, что кандидатов на должность министра обороны и главы МИД должен представить президент Владимир Зеленский.

Что этому предшествовало?