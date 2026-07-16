Рада назначила Корецкого новым премьер-министром Украины. ВИДЕО
Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Решение поддержали 289 народных депутатов. 1 - против.
Что сказал Корецкий?
По словам кандидата на эту должность, он осознает, что эта "зима может быть сложнее".
"Тактическая и крайне важная задача - подготовка и переживание предстоящей зимы. Поддержка бизнеса для экономической стабильности государства и развития. Усиление взаимодействия с партнерами, привлечение и эффективное использование международной помощи. И, безусловно, вступление Украины в Евросоюз", - озвучил Корецкий задачи.
До этого соответствующее решение поддержал Комитет ВР.
В ноябре 2022 года Корецкий возглавил нефтяные компании ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта". В 2025 году по итогам конкурса стал председателем правления НАК "Нафтогаз Украины"
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
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