Рада будет голосовать за нового министра обороны после обеда, - Железняк

Утром Верховная Рада должна назначить Сергея Корецкого на должность премьера, назначение остальных министров ожидается после обеда.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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В 10:30 рассмотрят назначение Корецкого на должность премьера.

Также парламентарий обнародовал "очень ориентировочный график по времени":

09:45 - Согласительная комиссия;

10:00 - Комитет ВРУ рассматривает представление о назначении Корецкого премьер-министром;

10:30 - голосование по кандидатуре Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

После этого состоится заседание фракции "Слуга народа", чтобы "формально внести Корецкому кандидатуры министров (кроме МИД и Минобороны)", рассказал нардеп.

Президент внесет кандидатуры Сибига на пост главы МИД и Игоря Клименко на пост министра обороны.

В 13:30 состоится голосование за новый состав правительства, в 14:20 - за глав МИД и Минобороны, а в 15:00 - сложение полномочий народных депутатов Маслова и Безгина в случае их избрания.

После этого голосования Рады до августа закончатся.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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