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Новини Новий Кабмін
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Рада голосуватиме за нового міністра оборони після обіду, - Железняк

Голосування за новий Кабмін: з’явився графік

Вранці Верховна Рада має призначити Сергія Корецького на посаду прем'єра, призначення інших міністрів очікується після обіду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

О 10:30 розглянуть призначення Корецького на посаду прем'єра.

Також парламентар оприлюднив "дуже орієнтовний графік по часу":

  • 09:45 - Погоджувальна;
  • 10:00 - Комітет ВРУ розглядає подання на призначення Корецького Премʼєром;
  • 10:30- голосування Сергія Корецького на посаду ПМУ.

Після цього буде проведено засідання фракції "Слуга народу", щоб "формально внести Корецькому кандидатури міністрів (окрім МЗС та Міноборони)", розповів нардеп.

Президент внесе Сибігу на посаду глави МЗС та Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

13:30 голосуватимуть за новий склад уряду, о 14:20 - за глав МЗС та Міноборони, а 15:00 - складення повноважень народних депутатів Маслова та Безгіна у разі обрання.

Після цього голосування Ради до серпня закінчаться.

Читайте: Зеленський направив до Ради подання про призначення Корецького на посаду прем’єра

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Читайте: Корецький назвав пріоритети майбутнього уряду. Шмигаль та Бережна точно залишаються, - Василевська-Смаглюк

Автор: 

ВР (15210) Кабмін (14300) призначення (2365) Железняк Ярослав (766)
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Топ коментарі
+12
Список всех тридварастов , которые проголосуют за мента . Должна знать вся страна.
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16.07.2026 08:46 Відповісти
+11
Їм вже пообіцяли гонорар у конверті за рахунок нового траншу.
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16.07.2026 08:51 Відповісти
+11
Зеленському не потрібні професіонали а потрібні лояльні до нього які виконуватимуть всі його забаганки-а програє лише країна яка веде війну за своє існування...
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16.07.2026 08:54 Відповісти

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