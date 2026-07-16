Рада голосуватиме за нового міністра оборони після обіду, - Железняк

Вранці Верховна Рада має призначити Сергія Корецького на посаду прем'єра, призначення інших міністрів очікується після обіду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

О 10:30 розглянуть призначення Корецького на посаду прем'єра.

Також парламентар оприлюднив "дуже орієнтовний графік по часу":

09:45 - Погоджувальна;

10:00 - Комітет ВРУ розглядає подання на призначення Корецького Премʼєром;

10:30- голосування Сергія Корецького на посаду ПМУ.

Після цього буде проведено засідання фракції "Слуга народу", щоб "формально внести Корецькому кандидатури міністрів (окрім МЗС та Міноборони)", розповів нардеп.

Президент внесе Сибігу на посаду глави МЗС та Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

13:30 голосуватимуть за новий склад уряду, о 14:20 - за глав МЗС та Міноборони, а 15:00 - складення повноважень народних депутатів Маслова та Безгіна у разі обрання.

Після цього голосування Ради до серпня закінчаться.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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