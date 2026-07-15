Корецкий и новое правительство Зеленского / Бешенство поляков на Волыни / Хроники жареных русских / Без цензуры. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО
Новый обзор главных политических событий недели от журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой.
В этом выпуске смотрите следующее:
- Корецкий и новое правительство: Кто формирует новый Кабинет Министров и действительно ли Банковая готовится к масштабной перезагрузке власти?
- Поляки и Волынь: Почему тема Волынской трагедии вновь стала главным рычагом шантажа со стороны Варшавы? Как польские политики используют исторические темы для блокирования евроинтеграции Украины и где предел нашего компромисса?
- Закон Линдси Грэма: Жесткие санкции США против тех, кто помогает России. Как инициатива покойного американского сенатора изменит правила игры?
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