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Новини Новий Кабмін Кадрові зміни в уряді
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Корецький та новий ЗЕ-уряд / Сказ поляків на Волині /Хроніки смажених росіян / Без Цензури. ВIДЕО

Новий розбір головних політичних подій тижня від журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

У цьому випуску дивіться про таке:

  • Корецький та новий уряд: Хто формує новий Кабінет міністрів та чи справді Банкова готується до великого перезавантаження влади? 
  • Поляки і Волинь: Чому тема Волинської трагедії знову стала головним важелем шантажу з боку Варшави? Як польські політики використовують історичні теми для блокування євроінтеграції України та де межа нашого компромісу?
  • Закон Ліндсі Грема: Жорсткі санкції США проти тих, хто допомагає Росії. Як ініціатива покійного американського сенатора змінить правила гри?

Дивіться та коментуйте на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.

Читайте також: Сьогодні "СН" внесе кандидатуру Корецького на посаду прем’єра, він вже ініціював зустрічі з фракціями ВР, - Железняк

Автор: 

Кабмін (14300) Данилюк-Ярмолаєва Марина (479) Корецький Сергій (47)
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