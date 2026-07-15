Корецький та новий ЗЕ-уряд / Сказ поляків на Волині /Хроніки смажених росіян / Без Цензури. ВIДЕО
Новий розбір головних політичних подій тижня від журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
У цьому випуску дивіться про таке:
- Корецький та новий уряд: Хто формує новий Кабінет міністрів та чи справді Банкова готується до великого перезавантаження влади?
- Поляки і Волинь: Чому тема Волинської трагедії знову стала головним важелем шантажу з боку Варшави? Як польські політики використовують історичні теми для блокування євроінтеграції України та де межа нашого компромісу?
- Закон Ліндсі Грема: Жорсткі санкції США проти тих, хто допомагає Росії. Як ініціатива покійного американського сенатора змінить правила гри?
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