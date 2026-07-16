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Комитет ВР поддержал назначение Корецкого премьером

Комитет ВР поддержал назначение Корецкого премьером

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства поддержал назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Решение поддержали 19 парламентариев.

Трое народных депутатов воздержались.

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Что предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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Автор: 

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