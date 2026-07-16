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Комітет ВР підтримав призначення Корецького прем’єром

Комітет ВР підтримав призначення Корецького прем’єром

Комітет Верховної Ради з питань держбудівництва підтримав призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Рішення підтримали 19 парламентарів.

Три нардепа утрималися.

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Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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Автор: 

Кабмін (14300) Корецький Сергій (56)
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