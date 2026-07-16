838 8
Комітет ВР підтримав призначення Корецького прем’єром
Комітет Верховної Ради з питань держбудівництва підтримав призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення підтримали 19 парламентарів.
Три нардепа утрималися.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль