Рада призначила Корецького новим прем’єр-міністром України. ВIДЕО
Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримали 289 нардепів. 1 - проти.
Що сказав Корецький?
За словами кандидата на посаду, він усвідомлює, що ця "зима може бути складніша".
"Тактична та вкрай важлива задача - підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги. І, безумовно, вступ України до Євросоюзу", - озвучив Корецький завдання.
Перед цим відповідне рішення підтримав Комітет ВР.
У листопаді 2022 року Корецький очолив нафтові компанії ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта". У 2025 році за результатами конкурсу став головою правління НАК "Нафтогаз України"
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
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