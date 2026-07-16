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Новини Новий Кабмін
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Рада призначила Корецького новим прем’єр-міністром України. ВIДЕО

Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 289 нардепів. 1 - проти.

Що сказав Корецький?

За словами кандидата на посаду,  він усвідомлює, що ця "зима може бути складніша".

"Тактична та вкрай важлива задача - підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги. І, безумовно, вступ України до Євросоюзу", - озвучив Корецький завдання.

Перед цим відповідне рішення підтримав Комітет ВР.

У листопаді 2022 року Корецький очолив нафтові компанії ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта". У 2025 році за результатами конкурсу став головою правління НАК "Нафтогаз України"

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Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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Автор: 

ВР (15210) Кабмін (14300) призначення (2369) Корецький Сергій (56)
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Топ коментарі
+7
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16.07.2026 12:14 Відповісти
+3
Дарує дружині браслети по 2 мільйони. На наших кістках.. Поки людей катують, ріжуть, трощать коліна, он як в Білій Церкві. Скільки будемо це все терпіти
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16.07.2026 12:38 Відповісти
+2
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260415-u-berlini-startuvala-zustrich-u-formati-ramshtajn-fedorov-ozvuchyv-priorytety-********/#google_vignette https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260415-u-berlini-startuvala-zustrich-u-formati-ramshtajn-fedorov-ozvuchyv-priorytety-********/#
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16.07.2026 12:15 Відповісти

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