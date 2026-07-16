Рада призначила Корецького новим прем’єр-міністром України. ВIДЕО

Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 289 нардепів. 1 - проти.

Що сказав Корецький?

За словами кандидата на посаду, він усвідомлює, що ця "зима може бути складніша".

"Тактична та вкрай важлива задача - підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги. І, безумовно, вступ України до Євросоюзу", - озвучив Корецький завдання.

Перед цим відповідне рішення підтримав Комітет ВР.

У листопаді 2022 року Корецький очолив нафтові компанії ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта". У 2025 році за результатами конкурсу став головою правління НАК "Нафтогаз України"

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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