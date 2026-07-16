Корецький назвав головні пріоритети на посаді прем’єра: повне забезпечення Сил оборони, масштабування ОПК, підготовка до зими
Сергій Корецький заявив, що приступає до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами.
Про це він написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Забезпечення Сил оборони
Так, за словами Корецького, головне завдання - повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу.
"Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння", - запевнив він.
Соціальні зобов’язання держави
"Паралельно готуємо країну до зими, підтримуємо українських громадян і бізнес. Наш обов’язок - виконувати всі соціальні зобов’язання держави, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг", - зазначив прем’єр.
Особлива увага приділяється прифронтовим громадам, які щодня живуть під російськими обстрілами.
Міжнародна співпраця
Окремим пріоритетом він назвав зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги.
"Наш стратегічний курс залишається незмінним - повноправне членство України в Європейському Союзі. Приступаємо до роботи", - додав він.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.
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