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Корецький назвав головні пріоритети на посаді прем’єра: повне забезпечення Сил оборони, масштабування ОПК, підготовка до зими

Корецький назвав головні пріоритети на посаді прем’єра

Сергій Корецький заявив, що приступає до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами.

Про це він написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Забезпечення Сил оборони

Так, за словами Корецького, головне завдання - повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу.

"Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння", - запевнив він.

Соціальні зобов’язання держави

"Паралельно готуємо країну до зими, підтримуємо українських громадян і бізнес. Наш обов’язок - виконувати всі соціальні зобов’язання держави, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг", - зазначив прем’єр.

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Особлива увага приділяється прифронтовим громадам, які щодня живуть під російськими обстрілами.

Міжнародна співпраця

Окремим пріоритетом він назвав зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги.

"Наш стратегічний курс залишається незмінним - повноправне членство України в Європейському Союзі. Приступаємо до роботи", - додав він.

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Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Автор: 

прем’єр (298) ОПК (430) Корецький Сергій (56)
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Топ коментарі
+2
Ага! Охоронцем у компанії «Контініум» ...
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16.07.2026 14:02 Відповісти
+1
Що Корецький знає про армію? Він взагалі служив?
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16.07.2026 13:58 Відповісти
+1
Немає кого слухати. Ти ніщо,корецький.
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16.07.2026 13:59 Відповісти

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