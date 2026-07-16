Корецький назвав головні пріоритети на посаді прем’єра: повне забезпечення Сил оборони, масштабування ОПК, підготовка до зими

Сергій Корецький заявив, що приступає до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами.

Про це він написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Забезпечення Сил оборони

Так, за словами Корецького, головне завдання - повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу.

"Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння", - запевнив він.

Соціальні зобов’язання держави

"Паралельно готуємо країну до зими, підтримуємо українських громадян і бізнес. Наш обов’язок - виконувати всі соціальні зобов’язання держави, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг", - зазначив прем’єр.

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Особлива увага приділяється прифронтовим громадам, які щодня живуть під російськими обстрілами.

Міжнародна співпраця

Окремим пріоритетом він назвав зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги.

"Наш стратегічний курс залишається незмінним - повноправне членство України в Європейському Союзі. Приступаємо до роботи", - додав він.

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