Корецкий назвал главные приоритеты на посту премьера: полное обеспечение Сил обороны, расширение ОПК, подготовка к зиме
Сергей Корецкий заявил, что приступает к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Обеспечение Сил обороны
Так, по словам Корецкого, главная задача - полное обеспечение Сил обороны Украины и расширение масштабов украинского оборонно-промышленного комплекса.
"Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения", - заверил он.
Социальные обязательства государства
"Параллельно готовим страну к зиме, поддерживаем украинских граждан и бизнес. Наша обязанность - выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг", - отметил премьер.
Особое внимание уделяется прифронтовым общинам, которые ежедневно живут под российскими обстрелами.
Международное сотрудничество
Отдельным приоритетом он назвал укрепление взаимодействия с международными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов и максимально эффективное использование международной помощи.
"Наш стратегический курс остается неизменным - полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Приступаем к работе", - добавил он.
Что предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.
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