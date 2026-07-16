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Корецкий назвал главные приоритеты на посту премьера: полное обеспечение Сил обороны, расширение ОПК, подготовка к зиме

Корецкий назвал главные приоритеты на посту премьера

Сергей Корецкий заявил, что приступает к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Обеспечение Сил обороны

Так, по словам Корецкого, главная задача - полное обеспечение Сил обороны Украины и расширение масштабов украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения", - заверил он.

Социальные обязательства государства

"Параллельно готовим страну к зиме, поддерживаем украинских граждан и бизнес. Наша обязанность - выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг", - отметил премьер.

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Особое внимание уделяется прифронтовым общинам, которые ежедневно живут под российскими обстрелами.

Международное сотрудничество

Отдельным приоритетом он назвал укрепление взаимодействия с международными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов и максимально эффективное использование международной помощи.

"Наш стратегический курс остается неизменным - полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Приступаем к работе", - добавил он.

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Что предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

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Топ комментарии
+2
Ага! Охоронцем у компанії «Контініум» ...
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16.07.2026 14:02 Ответить
+1
Що Корецький знає про армію? Він взагалі служив?
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16.07.2026 13:58 Ответить
+1
Немає кого слухати. Ти ніщо,корецький.
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16.07.2026 13:59 Ответить

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