Корецкий назвал главные приоритеты на посту премьера: полное обеспечение Сил обороны, расширение ОПК, подготовка к зиме

Сергей Корецкий заявил, что приступает к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Обеспечение Сил обороны

Так, по словам Корецкого, главная задача - полное обеспечение Сил обороны Украины и расширение масштабов украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения", - заверил он.

Социальные обязательства государства

"Параллельно готовим страну к зиме, поддерживаем украинских граждан и бизнес. Наша обязанность - выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг", - отметил премьер.

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Особое внимание уделяется прифронтовым общинам, которые ежедневно живут под российскими обстрелами.

Международное сотрудничество

Отдельным приоритетом он назвал укрепление взаимодействия с международными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов и максимально эффективное использование международной помощи.

"Наш стратегический курс остается неизменным - полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Приступаем к работе", - добавил он.

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