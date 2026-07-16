Корецкий анонсировал восстановление Минагрополитики и назвал кандидата на пост министра

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о намерении восстановить отдельное Министерство аграрной политики и продовольствия, которое в 2025 году было объединено с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Возглавить ведомство предлагают Тарасу Высоцкому.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина", об этом Корецкий заявил во время выступления в Верховной Раде перед голосованием по его назначению премьер-министром.

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"Хочу также акцентировать внимание на Министерстве аграрной политики и продовольствия, которое должно все же быть самодостаточной весомой единицей правительства", — сказал Корецкий.

По его словам, на должность министра аграрной политики будет предложен Тарас Высоцкий, который ранее был первым заместителем и исполняющим обязанности министра аграрной политики до объединения ведомства с Минэкономики.

В то же время Корецкий отметил, что вопрос о восстановлении отдельного Министерства защиты окружающей среды пока требует дополнительной проработки.

"Единственная причина, по которой на данный момент не было возможности вынести вариант распределения, — это то, что нужно немного больше времени для того, чтобы сформулировать четкие цели, задачи и определить человека, который может возглавить ведомство. В отношении аграрного министерства определенность была на 100%", — пояснил он.

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Премьер подчеркнул, что выделение Минагрополитики станет первым этапом разделения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, поскольку, по его словам, это ведомство было чрезмерно перегружено функциями.

К слову, в июле 2025 года при формировании правительства Юлии Свириденко Министерство аграрной политики и продовольствия было присоединено к вновь созданному Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Ранее Минагрополитики уже объединяли с Минэкономики в 2019 году, однако в 2021 году его деятельность возобновили как отдельного центрального органа исполнительной власти.

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