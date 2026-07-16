Голосов за назначение Клименко министром обороны нет, - Железняк

В настоящее время в Верховной Раде нет голосов за назначение Игоря Клименко министром обороны Украины.

Об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк пишет в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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"За Клименко голосов нет. Соответственно, сегодня за него никто голосовать не будет", - отметил он.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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