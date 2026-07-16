Голосов за назначение Клименко министром обороны нет, - Железняк
В настоящее время в Верховной Раде нет голосов за назначение Игоря Клименко министром обороны Украины.
Об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк пишет в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"За Клименко голосов нет. Соответственно, сегодня за него никто голосовать не будет", - отметил он.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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