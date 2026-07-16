РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13736 посетителей онлайн
Новости Новый Кабмин Кадровые изменения в правительстве Отставка Федорова
3 022 33

Голосов за назначение Клименко министром обороны нет, - Железняк

Министр внутренних дел Игорь Клименко

В настоящее время в Верховной Раде нет голосов за назначение Игоря Клименко министром обороны Украины.

Об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк пишет в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"За Клименко голосов нет. Соответственно, сегодня за него никто голосовать не будет", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар по обороне и посол ЕС поблагодарили Федорова за сотрудничество после его отставки. ФОТО

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

Смотрите также: Федоров отчитывается о достижениях Минобороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

ВР (28842) Минобороны (9730) Клименко Игорь (515)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Zельоні ГНиди + тьотя юля + відверті парашні консерви наберуть
показать весь комментарий
16.07.2026 13:09 Ответить
+10
Ну який з Клименка міністр оборони? Зеленський ( або хтось коло нього) не розуміє , що Клименко типовий мент, він не знає англійського, він не тягне у ******** технологіях. ЙОГО СПРАВА- брати під козирок .
ЯКИЙ СОРОМ ПЕРЕД СВІТОМ
показать весь комментарий
16.07.2026 13:16 Ответить
+7
На що віслюк розраховує з таким підбором кадрів? Просто кончений тупий виродок.
показать весь комментарий
16.07.2026 13:22 Ответить

Загрузка...

 
 