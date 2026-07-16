Голосів за призначення Клименка міністром оборони немає. О 16.00 відбудеться фракція "СН", - Железняк (оновлено)
Наразі у Верховній Раді немає голосів за призначення Ігоря Клименка міністром оборони України.
Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"На Клименка голосів немає. Відповідно сьогодні голосувати його ніхто не буде", - зазначив він.
Він також уточнив, що після голосування за призначення міністрів (окрім міністрів від президента: МЗС та Міноборони. - Я.Ж.) буде проведено ще одне засідання фракції "Слуга народу". Саме щодо питання кандидатури на Міноборони. Це відбудеться приблизно о 16:00.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
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