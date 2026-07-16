Голосів за призначення Клименка міністром оборони немає. О 16.00 відбудеться фракція "СН", - Железняк (оновлено)

Наразі у Верховній Раді немає голосів за призначення Ігоря Клименка міністром оборони України.

Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"На Клименка голосів немає. Відповідно сьогодні голосувати його ніхто не буде", - зазначив він.

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Він також уточнив, що після голосування за призначення міністрів (окрім міністрів від президента: МЗС та Міноборони. - Я.Ж.) буде проведено ще одне засідання фракції "Слуга народу". Саме щодо питання кандидатури на Міноборони. Це відбудеться приблизно о 16:00.

Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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