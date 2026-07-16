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Федоров звітує про досягнення Міноборони. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Михайло Федоров дає брифінг на тлі протестів у Києві та регіонах України проти рішення Зеленського не виносити його кандидатуру повторно на посаду міністра оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
Топ коментарі
+5 Mикола 1979
показати весь коментар16.07.2026 12:14 Відповісти Посилання
+4 Дід Степан
показати весь коментар16.07.2026 12:09 Відповісти Посилання
+4 Tierre
показати весь коментар16.07.2026 12:22 Відповісти Посилання
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