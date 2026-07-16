Федоров звітує про досягнення Міноборони. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Михайло Федоров дає брифінг на тлі протестів у Києві та регіонах України проти рішення Зеленського не виносити його кандидатуру повторно на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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