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Новини Відставка Федорова
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Федоров звітує про досягнення Міноборони. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Михайло Федоров дає брифінг на тлі протестів у Києві та регіонах України проти рішення Зеленського не виносити його кандидатуру повторно на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

Читайте: Чи підтримуєте ви призначення Клименка міністром оборони? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Міноборони (7949) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+5
у зелебобіків і на болотах свято
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16.07.2026 12:14 Відповісти
+4
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16.07.2026 12:09 Відповісти
+4
Хто такі "ми"? З Маском корефанить саме Федоров, а не Залужний і саме Федоров просив про це Маска.
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16.07.2026 12:22 Відповісти

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