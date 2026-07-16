Прокопенко підтримав Клименка на посаду глави Міноборони: В Азові теж застеляють ліжка

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко підтримав кандидатуру міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Водночас він розкритикував тих, хто висміював очільника МВС через відео із заправленими ліжками в казармі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прокопенко повідомив у своїх соцмережах.

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Він подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони, зазначивши, що той реалізував "багато важливих кроків, які посилили обороноздатність нашої держави і послабили військові спроможності ворога".

Водночас Прокопенко позитивно оцінив кандидатуру Ігоря Клименка. За його словами, на посаді міністра внутрішніх справ той приділяв значну увагу питанням фронту та активно працював над переходом українського війська на корпусну систему.

Також командир "Азову" наголосив, що Клименко послідовно відстоював інтереси військовослужбовців Національної гвардії та приділяв увагу належному забезпеченню підрозділів.

"Він постійно відстоює інтереси військовослужбовців Національної гвардії та уважно ставиться до належного забезпечення підрозділів НГУ, і, гадаю, відтепер такий підхід буде застосований до бійців усіх структур, які захищають Україну на передовій", - зазначив Прокопенко.

Окремо він заявив, що Клименко має необхідний досвід для впорядкування питань мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування, назвавши цей напрям одним із ключових для українського війська.

Прокопенко також відреагував на критику, яка з'явилася після поширення відео, де Клименко демонструє журналістам акуратно заправлені ліжка в казармі. За його словами, дисципліна не суперечить сучасним військовим стандартам.

"Раджу всім критикам "радянщини", які мріють доторкнутися хоча б однією фалангою своїх пальців до стандартів НАТО, прочитати книжку адмірала ВМС США Вільяма Макрейвена "Застеляйте ліжко". Так, в "Азові" також існує дисципліна - у нас теж застеляють ліжка і чистять зуби", - наголосив він.

Нагадаємо, після появи інформації про можливе призначення Ігоря Клименка міністром оборони в мережі почали поширювати відео, на якому він показує рівно заправлені ліжка в казармі. Частина користувачів розкритикувала це, назвавши такий підхід "радянським" та протиставляючи його стилю управління Михайла Федорова.

Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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