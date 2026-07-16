Прокопенко поддержал Клименко на пост главы Минобороны: В "Азове" тоже застилают кровати

Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко поддержал кандидатуру министра внутренних дел Игоря Клименко на пост министра обороны. В то же время он раскритиковал тех, кто высмеивал главу МВД из-за видео с застеленными кроватями в казарме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Прокопенко сообщил в своих соцсетях.

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Он поблагодарил Михаила Федорова за работу на посту министра обороны, отметив, что тот реализовал "множество важных шагов, которые укрепили обороноспособность нашего государства и ослабили военный потенциал врага".

В то же время Прокопенко положительно оценил кандидатуру Игоря Клименко. По его словам, на посту министра внутренних дел тот уделял значительное внимание вопросам фронта и активно работал над переходом украинской армии на корпусную систему.

Также командир "Азова" подчеркнул, что Клименко последовательно отстаивал интересы военнослужащих Национальной гвардии и уделял внимание надлежащему обеспечению подразделений.

"Он постоянно отстаивает интересы военнослужащих Национальной гвардии и внимательно относится к надлежащему обеспечению подразделений НГУ, и, думаю, отныне такой подход будет применен к бойцам всех структур, защищающих Украину на передовой", - отметил Прокопенко.

Отдельно он заявил, что Клименко обладает необходимым опытом для наведения порядка в вопросах мобилизации и работы территориальных центров комплектования, назвав это направление одним из ключевых для украинской армии.

Прокопенко также отреагировал на критику, появившуюся после распространения видео, где Клименко демонстрирует журналистам аккуратно заправленные кровати в казарме. По его словам, дисциплина не противоречит современным военным стандартам.

"Советую всем критикам "советщины", которые мечтают прикоснуться хотя бы одной фалангой своих пальцев к стандартам НАТО, прочитать книгу адмирала ВМС США Уильяма Макрейвена "Застилайте постель". Да, в "Азове" также существует дисциплина - у нас тоже застилают кровати и чистят зубы", - подчеркнул он.

Напомним, после появления информации о возможном назначении Игоря Клименко министром обороны в сети начали распространять видео, на котором он показывает ровно заправленные кровати в казарме. Часть пользователей раскритиковала это, назвав такой подход "советским" и противопоставив его стилю управления Михаила Федорова.

Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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