Голосование по кандидатуре министра обороны сегодня может не быть. "СН" проведет отдельное заседание, - Василевская-Смаглюк (обновлено)
Вероятно, 16 июля Верховная Рада не будет голосовать за назначение нового министра обороны Украины.
Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Есть все признаки того, что голосования по министру обороны сегодня не будет", - отметила нардеп.
"По вопросу голосования за министра обороны состоится отдельное заседание фракции "Слуги народа". После голосования за новое правительство", - уточнила она.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
Топ комментарии
+11 Konsatntin Kotsan
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+9 Yriii Yriii #538882
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+4 Поділля16
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