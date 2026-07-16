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Новости Новый Кабмин Отставка Федорова
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Голосование по кандидатуре министра обороны сегодня может не быть. "СН" проведет отдельное заседание, - Василевская-Смаглюк (обновлено)

Кто возглавит Минобороны

Вероятно, 16 июля Верховная Рада не будет голосовать за назначение нового министра обороны Украины.

Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Есть все признаки того, что голосования по министру обороны сегодня не будет", - отметила нардеп.

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"По вопросу голосования за министра обороны состоится отдельное заседание фракции "Слуги народа". После голосования за новое правительство", - уточнила она.

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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Автор: 

ВР (28834) Кабмин (13866) Федоров Михаил (758) Василевская-Смаглюк Ольга (72) Клименко Игорь (515)
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Топ комментарии
+11
Дегенерати знімайте Сирського.
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16.07.2026 11:48 Ответить
+9
конверти с двушками готують депутатам
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16.07.2026 11:48 Ответить
+4
Це та Василєвська-Смагнлюк, що переконувала жінок і дітей Бучі сидіти вдома, що військові ворога їх не будуть чіпати...? Тоді вона поганого не порадить, так 73%?. І не соромно ще щось патякати? Нормальна людина давно кинула б мандат і пішла геть.
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16.07.2026 11:51 Ответить

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