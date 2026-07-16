Голосование по кандидатуре министра обороны сегодня может не быть. "СН" проведет отдельное заседание, - Василевская-Смаглюк (обновлено)

Вероятно, 16 июля Верховная Рада не будет голосовать за назначение нового министра обороны Украины.

Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Есть все признаки того, что голосования по министру обороны сегодня не будет", - отметила нардеп.

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"По вопросу голосования за министра обороны состоится отдельное заседание фракции "Слуги народа". После голосования за новое правительство", - уточнила она.

Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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