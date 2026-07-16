От Днепра до Луцка: в Ровно, Запорожье, Ивано-Франковске, Черкассах и других городах прошли акции в поддержку Федорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Театральной площади Ровно собралось около полусотни человек с призывом оставить Михаила Федорова на посту министра обороны, сообщают местные СМИ.

Они говорят, что собрались на мирную акцию, чтобы выразить недовольство решением Владимира Зеленского отстранить Михаила Федорова от должности. Люди подчеркивают: формат мероприятия исключительно мирный. Главная цель - продемонстрировать единство с военными, которые требуют сохранения прозрачности в оборонных закупках и продолжения цифровизации армии, от которой напрямую зависит жизнь бойцов на передовой.





На протест в Днепре собралось около 300 человек, их число растет.Перед началом акции участники почтили память погибших в российско-украинской войне минутой молчания, сообщает Dnipro.media.

Присутствующие пришли с плакатами в поддержку главы Минобороны и флагами Украины. Горожане скандируют: "Москали в восторге, а мы - нет", "Зеленский, опомнись - Михаил, вернись", "Не ломай то, что работает", "Сырского прочь", "Мыши сыра не боятся".









Против таких кадровых изменений на митинг вышли также жители Ивано-Франковска. Утром к акции у здания Ивано-Франковской ОВА присоединились около трехсот человек, сообщает "Галицкий корреспондент".

Люди скандируют лозунги: "Изменимся или погибнем", "Меняйте пленных, а не Федорова", "Клименко - нет, Федоров - да" и "Власть - это народ".





Жители Черкасс, недовольные решением президента Украины отстранить от должности Михаила Федорова, вышли утром на Соборную площадь областного центра, сообщает "Нова доба".

Участники митинга скандировали "Черкассы за Федорова". В руках они держали плакаты с надписями "Не того в отставку", "6 месяцев эффективнее, чем 7 лет", "За достойную реформу армии".





В центре Запорожья прошла акция протеста против кадровых решений президента Украины Зеленского, сообщает издание "ЗаБор".

Акция состоялась на бульваре Шевченко напротив здания Запорожского городского совета. В ней приняли участие жители Запорожья и переселенцы. Присутствующие выражали несогласие с кадровыми изменениями и заявляли, что считают Федорова важной фигурой для Запорожской области и Украины в целом.

Во время мероприятия участники скандировали: "Михаил, Запорожье с тобой!". Они также держали плакаты с надписями: "Оставьте Федорова министром обороны", "Работает - не трогай", "Кому вы оказываете услуги, России?" и другими лозунгами.

Некоторые участники акции выразили обеспокоенность возможными последствиями кадровых решений для Запорожской области и других прифронтовых территорий.

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В Луцке акция протеста против увольнения Федорова с поста министра обороны прошла на Театральной площади. Как сообщает "Трибун", участники начали собираться на площади около 09:00.

Протестующие пришли на акцию с плакатами, на которых были надписи: "Украине нужны результаты, а не кадровые игры", "Стабильны только удобные генералы", "Ложные девизы "Никогда больше"" и другими лозунгами.

Участники акции выразили несогласие с решением об увольнении Федорова и кадровыми перестановками в правительстве.



