Кропивницкий, Винница, Николаев, Одесса, Харьков: украинцы вышли на митинги в поддержку Федорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 16 июля в регионах Украины стартовала акция в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональные Telegram-каналы.

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По состоянию на 09:30 на площади Героев Майдана в Кропивницком собралисьоколо 60 участников, сообщает Telegram-канал "Мой Кропивницкий".

Люди выступают против возможной смены главы Минобороны и держат плакаты с надписями: "Нормально же было", "Оставьте единственного нормального министра", "1 шаг вперед, 2 назад", "Совдепию на пенсию" и "Сваливать надо москалей, а не Федорова".

В Виннице горожане также вышли против кадровых перестановок в правительстве, в частности, увольнения Федорова. Собираться люди начали возле Винницкого горсовета.

В Николаеве около10:00 состоялся митинг с картонными плакатами, на который вышло примерно 30 человек, сообщают "МикВісті".

Участники акции держали плакаты с надписями "Шакалы снова обманули", "Вова, есть вопрос", "Не туда воюешь" и "Любимая, мы убиваем инновации". Поводом для протеста стало увольнение Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации.







Поддержать Федорова вышли и жители Одессы. С плакатами "Верните Федорова", "Не меняйте тех, кто меняет страну", "Кремль благодарит за кадровые изменения" и другими они собрались на акцию на Дерибасовской, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

В Харькове люди собрались в саду Шевченко, пишет Kharkiv Today. Они держат в руках плакаты с надписями: "Не убивайте надежду на победу! Верните Федорова на должность!", "Ротация нужна не в тылу", "Эффективность — не повод для отставки", "Верните Федорова", "Увольнять Федорова - все равно что стрелять себе в ногу".





Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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