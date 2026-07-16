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Новости Отставка Федорова
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Кропивницкий, Винница, Николаев, Одесса, Харьков: украинцы вышли на митинги в поддержку Федорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 16 июля в регионах Украины стартовала акция в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональные Telegram-каналы.

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По состоянию на 09:30 на площади Героев Майдана в Кропивницком собралисьоколо 60 участников, сообщает Telegram-канал "Мой Кропивницкий".

Люди выступают против возможной смены главы Минобороны и держат плакаты с надписями: "Нормально же было", "Оставьте единственного нормального министра", "1 шаг вперед, 2 назад", "Совдепию на пенсию" и "Сваливать надо москалей, а не Федорова".

В Виннице горожане также вышли против кадровых перестановок в правительстве, в частности, увольнения Федорова. Собираться люди начали возле Винницкого горсовета.

В Николаеве около10:00 состоялся митинг с картонными плакатами, на который вышло примерно 30 человек, сообщают "МикВісті".

Участники акции держали плакаты с надписями "Шакалы снова обманули", "Вова, есть вопрос", "Не туда воюешь" и "Любимая, мы убиваем инновации". Поводом для протеста стало увольнение Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации.

Акция в Николаеве
Акция в Николаеве
Акция в Николаеве

Поддержать Федорова вышли и жители Одессы. С плакатами "Верните Федорова", "Не меняйте тех, кто меняет страну", "Кремль благодарит за кадровые изменения" и другими они собрались на акцию на Дерибасовской, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

Одесса поддерживает Федорова

В Харькове люди собрались в саду Шевченко, пишет Kharkiv Today. Они держат в руках плакаты с надписями: "Не убивайте надежду на победу! Верните Федорова на должность!", "Ротация нужна не в тылу", "Эффективность — не повод для отставки", "Верните Федорова", "Увольнять Федорова - все равно что стрелять себе в ногу".

Харьков'яни вийшли на мітинг на підтримку ексміністра оборони
Харьков'яни вийшли на мітинг на підтримку ексміністра оборони

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акция протеста против отставки Федорова во Львове: "На Банковой действительно хотят победы?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Винница (766) Винницкая область (1186) Кропивницький (562) Николаев (2244) Николаевская область (2341) Одесса (8193) Одесская область (4466) протест (5756) Харьков (7967) Федоров Михаил (758) Кировоградская область (733) Харьковская область (2936) Винницкий район (69) Кропивницкий район (59) Николаевский район (226) Одесский район (680) Харьковский район (999)
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Топ комментарии
+12
українці вийшли на мітинги за Федорова

ідіократія повним маршем!!!!!!
українці вийшли не знести зелений юдо клан!
українці вийшли потусити за якогось утирка фьодорова?

українці, ви остаточно *********?
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16.07.2026 10:32 Ответить
+8
Ці мітинги вже нічого не дадуть, прішення прийнято. Але невідомий Воваа має засвоїти, що "лід тронувся", в подальшому його незаконні і антиукраїнські дії під контролем молоді, яким будувати цю країну і які будуть постійно реагувати на самі найменші прояви зради.
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16.07.2026 10:32 Ответить
+7
О, навіть Одеса. Дерибасівська, навпроти Міскьсаду.
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16.07.2026 10:32 Ответить

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