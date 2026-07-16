Кропивницкий, Винница, Николаев, Одесса, Харьков: украинцы вышли на митинги в поддержку Федорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 16 июля в регионах Украины стартовала акция в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональные Telegram-каналы.
По состоянию на 09:30 на площади Героев Майдана в Кропивницком собралисьоколо 60 участников, сообщает Telegram-канал "Мой Кропивницкий".
Люди выступают против возможной смены главы Минобороны и держат плакаты с надписями: "Нормально же было", "Оставьте единственного нормального министра", "1 шаг вперед, 2 назад", "Совдепию на пенсию" и "Сваливать надо москалей, а не Федорова".
В Виннице горожане также вышли против кадровых перестановок в правительстве, в частности, увольнения Федорова. Собираться люди начали возле Винницкого горсовета.
В Николаеве около10:00 состоялся митинг с картонными плакатами, на который вышло примерно 30 человек, сообщают "МикВісті".
Участники акции держали плакаты с надписями "Шакалы снова обманули", "Вова, есть вопрос", "Не туда воюешь" и "Любимая, мы убиваем инновации". Поводом для протеста стало увольнение Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации.
Поддержать Федорова вышли и жители Одессы. С плакатами "Верните Федорова", "Не меняйте тех, кто меняет страну", "Кремль благодарит за кадровые изменения" и другими они собрались на акцию на Дерибасовской, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".
В Харькове люди собрались в саду Шевченко, пишет Kharkiv Today. Они держат в руках плакаты с надписями: "Не убивайте надежду на победу! Верните Федорова на должность!", "Ротация нужна не в тылу", "Эффективность — не повод для отставки", "Верните Федорова", "Увольнять Федорова - все равно что стрелять себе в ногу".
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ідіократія повним маршем!!!!!!
українці вийшли не знести зелений юдо клан!
українці вийшли потусити за якогось утирка фьодорова?
українці, ви остаточно *********?