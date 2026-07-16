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Новости Фото Отставка Федорова
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Акция протеста против отставки Федорова во Львове: "На Банковой действительно хотят победы?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове началась акция протеста против отставки Михаила Федорова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Напомним, акция протеста также началась в Киеве.

Во Львове участники акции держат плакаты с лозунгами в поддержку Михаила Федорова.

Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові

Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест

Читайте: Отставка Федорова стала большой неожиданностью, - еврокомиссар Кубилюс

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Читайте также: Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал в отставку: Отстранение Федорова - это большое зло

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Львов (4703) отставка (3131) протест (5756) Федоров Михаил (758) Львовская область (3250) Львовский район (290)
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Топ комментарии
+13
Тисячі людей бачать що рішення Зеленського не допомагають перемогти ворога а лише погіршують ситуацію! Вова, як так виходить що ти приймаєш тупі рішення? Ти тупий?
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16.07.2026 09:35 Ответить
+12
Якби ти був в ЗСУ ти б розумів що від успішності міністра облрони залежить твоє життя! Не буде дронів, або якщо дрони будуть непридатні для використання як за Умєрова то твої шагси вижити будуть нульові! Солдати хапаються за Федорова як за надію на виживання на полі бою а тобі лише вибори, долбо*об! Піди побігай під ворожими дронами, разом зі своїми дружками пізд*болами!
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16.07.2026 09:39 Ответить
+11
на банковій справді хочуть перемоги... питання лише - над ким?...
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16.07.2026 09:33 Ответить

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