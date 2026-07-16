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Новости Отставка Федорова
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Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал в отставку: Отстранение Федорова - это большое зло

Елизаров подал в отставку

Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал в отставку.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Для меня большая честь работать с Михаилом Федоровым. В 22-м году я присоединился к силам обороны, чтобы побеждать, а не заниматься имитацией деятельности. Верю в будущее Украины!" - отметил он.

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Н. Федорова - это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!" – добавил он.

Елизаров подал в отставку

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Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов назвал отставку Елизарова тяжелым ударом по обороноспособности Украины.

"Именно Елизаров за 6 месяцев вдвое увеличил количество реальных перехватов БПЛА противника", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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Автор: 

отставка (3131) Елизаров Павел (23) Воздушные силы (3224)
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Топ комментарии
+36
На мою думку Зеленського самого потрібно якомога швидше відправити у відставку поки він остаточно не знищив Україну...
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16.07.2026 09:18 Ответить
+20
Результат діяльності Зеленського і Сирського...
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16.07.2026 09:19 Ответить
+19
Вітаю прибічників гундосого з черговим пройобом. Далі-відкат на рік назад і втрата людей і територій. Саме ця команда Федорова дала козирі гундосому, який так забронзовів, що подумав про свою перемогу. Дов...б!
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16.07.2026 09:18 Ответить

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