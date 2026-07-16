Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал в отставку: Отстранение Федорова - это большое зло
Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал в отставку.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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"Для меня большая честь работать с Михаилом Федоровым. В 22-м году я присоединился к силам обороны, чтобы побеждать, а не заниматься имитацией деятельности. Верю в будущее Украины!" - отметил он.
"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Н. Федорова - это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!" – добавил он.
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов назвал отставку Елизарова тяжелым ударом по обороноспособности Украины.
"Именно Елизаров за 6 месяцев вдвое увеличил количество реальных перехватов БПЛА противника", - подчеркнул он.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
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