Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал в отставку: Отстранение Федорова - это большое зло

Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал в отставку.



Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Для меня большая честь работать с Михаилом Федоровым. В 22-м году я присоединился к силам обороны, чтобы побеждать, а не заниматься имитацией деятельности. Верю в будущее Украины!" - отметил он.

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Н. Федорова - это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!" – добавил он.

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Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов назвал отставку Елизарова тяжелым ударом по обороноспособности Украины.

"Именно Елизаров за 6 месяцев вдвое увеличил количество реальных перехватов БПЛА противника", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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