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Новини Відставка Федорова
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Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку: Відсторонення Федорова - це велике зло

Єлізаров подав у відставку

Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Для мене велика честь працювати з Михайлом Федоровим. У 22-му році я долучився до сил оборони щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності . Вірю в майбутнє України!" - зазначив він.

"На жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що відсторонення М. Федорова це велике зло для обороноздатності країни. Слава Україні!" - додав він.

Павло Єлізаров подав у відставку: що відомо?

Командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов назвав відставку Єлізарова важким ударом по обороноздатності України.

"Саме Єлізаров за 6 місяців удвічі збільшив кількість реальних перехоплень БПЛА противника", - наголосив він.

Читайте: Відставка Федорова стала великою несподіванкою, - єврокомісар Кубілюс

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Дивіться: Нардеп Железняк підбив підсумки роботи уряду Свириденко: Найбільший провал - системне накопичення невиконаних реформ. ВIДЕО

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відставка (1489) Єлізаров Павло (23) Повітряні сили (3553)
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Топ коментарі
+52
На мою думку Зеленського самого потрібно якомога швидше відправити у відставку поки він остаточно не знищив Україну...
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16.07.2026 09:18 Відповісти
+25
Результат діяльності Зеленського і Сирського...
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16.07.2026 09:19 Відповісти
+23
Вітаю прибічників гундосого з черговим пройобом. Далі-відкат на рік назад і втрата людей і територій. Саме ця команда Федорова дала козирі гундосому, який так забронзовів, що подумав про свою перемогу. Дов...б!
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16.07.2026 09:18 Відповісти

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