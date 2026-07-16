Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку: Відсторонення Федорова - це велике зло
Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Для мене велика честь працювати з Михайлом Федоровим. У 22-му році я долучився до сил оборони щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності . Вірю в майбутнє України!" - зазначив він.
"На жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що відсторонення М. Федорова це велике зло для обороноздатності країни. Слава Україні!" - додав він.
Командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов назвав відставку Єлізарова важким ударом по обороноздатності України.
"Саме Єлізаров за 6 місяців удвічі збільшив кількість реальних перехоплень БПЛА противника", - наголосив він.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
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