Відставка Федорова стала великою несподіванкою, - єврокомісар Кубілюс

У ЄС вважають, що наразі рано робити висновки щодо відставки Федорова з посади міністра оборони.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це стало великою несподіванкою. ... Іноді зміни (уряду. - Ред.) потрібні, новий прем'єр - це справді людина, яка підходить на цю посаду. А що з іншими ми не знаємо.

Звісно, мене найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону. Ми дуже тісно співпрацювали і досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим, особливо після того як він очолив Міноборони", - розповів він.

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На думку Кубілюса, за цей період вдалося багато досягнути. Зокрема йдеться про удари по Москві, Санкт-Петербургу та Омську.

Єврокомісар зауважує, що поки зарано робити висновки, оскільки невідомо, чи отримає Федоров іншу важливу посаду в новому уряді.

"Адже ми не знаємо, яким буде склад уряду. Безумовно, для нас важливо продовжувати те, що ми розпочали. Особливо щодо фінансування України. 60 млрд - це величезна сума", - додав він.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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