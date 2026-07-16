УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12104 відвідувача онлайн
Новини Відставка Федорова
2 537 30

Відставка Федорова стала великою несподіванкою, - єврокомісар Кубілюс

Кубілюс прокоментував відставку Федорова

У ЄС вважають, що наразі рано робити висновки щодо відставки Федорова з посади міністра оборони.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Це стало великою несподіванкою. ... Іноді зміни (уряду. - Ред.) потрібні, новий прем'єр - це справді людина, яка підходить на цю посаду. А що з іншими ми не знаємо.

Звісно, мене найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону. Ми дуже тісно співпрацювали і досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим, особливо після того як він очолив Міноборони", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко оголосив, що більше не радник міністра оборони після відставки Федорова

На думку Кубілюса, за цей період вдалося багато досягнути. Зокрема йдеться про удари по Москві, Санкт-Петербургу та Омську.

Єврокомісар зауважує, що поки зарано робити висновки, оскільки невідомо, чи отримає Федоров іншу важливу посаду в новому уряді.

"Адже ми не знаємо, яким буде склад уряду. Безумовно, для нас важливо продовжувати те, що ми розпочали. Особливо щодо фінансування України. 60 млрд - це величезна сума", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран ЗСУ Козятинський закликає завтра збиратися на протест на площі Франка проти звільнення Федорова

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Також читайте: Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Що, на вашу думку, стало головною причиною відставки. Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

Автор: 

Євросоюз (15404) Кубілюс Андрюс (117) Федоров Михайло (1189)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Чого це? Аааа, мабуть еврокомісар не в курсі шо Вова дуже ретельно зачищає всіх хто розумнійше від нього і хто відмовляется красти для Вови і набирає популярності?
показати весь коментар
16.07.2026 08:31 Відповісти
+14
Таке відчуття, що відставка Свириденко були лише з однієї причини - скинути Федорова. Свириденко настільки не самостійна, що в її заміні ніякого сенсу не було. А от те, що скинути дуже важливого розумного міністра можна через зміну Свириденко-повний треш.
показати весь коментар
16.07.2026 08:36 Відповісти
+10
Велика несподіванка,що більшість наріду України виявились дебілами!Обрали нарка під час війни і спокійно спостерігають,як цей нарк їх обдирає і знищує.Такого світова історія ще не бачила!
показати весь коментар
16.07.2026 08:40 Відповісти

Завантаження...

 
 