Отставка Федорова стала большой неожиданностью, - еврокомиссар Кубилюс

В ЕС считают, что пока рано делать выводы об отставке Федорова с поста министра обороны.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

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"Это стало большой неожиданностью. ... Иногда изменения (в правительстве. - Ред.) необходимы, новый премьер - это действительно человек, подходящий на эту должность. А что с остальными, мы не знаем.

Конечно, меня больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым, особенно после того, как он возглавил Минобороны", - рассказал он.

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По мнению Кубилюса, за этот период удалось многого добиться. В частности, речь идет об ударах по Москве, Санкт-Петербургу и Омску.

Еврокомиссар отмечает, что пока рано делать выводы, поскольку неизвестно, получит ли Федоров другую важную должность в новом правительстве.

"Ведь мы не знаем, каким будет состав правительства. Безусловно, для нас важно продолжать то, что мы начали. Особенно в отношении финансирования Украины. 60 млрд - это огромная сумма", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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