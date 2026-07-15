Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны. Что, по вашему мнению, стало главной причиной отставки? Голосуйте в ТГ-канале Цензора
Михаил Федоров официально подтвердил, что уходит с поста министра обороны Украины, подведя итоги своей полугодовой работы.
Его отставка происходит на фоне перезагрузки правительства.
Что, по вашему мнению, на самом деле стало ключевым фактором отставки Федорова с поста министра обороны?
Варианты ответов в Telegram-канале Цензор.НЕТ. Примите участие в опросе и посмотрите, что думают другие наши читатели.
Топ комментарии
+12 valson762
показать весь комментарий15.07.2026 22:26 Ответить Ссылка
+7 Дмитро Піталов #581675
показать весь комментарий15.07.2026 22:26 Ответить Ссылка
+4 Чермандер
показать весь комментарий15.07.2026 22:28 Ответить Ссылка
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