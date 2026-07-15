Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны. Что, по вашему мнению, стало главной причиной отставки? Голосуйте в ТГ-канале Цензора

Михаил Федоров официально подтвердил, что уходит с поста министра обороны Украины, подведя итоги своей полугодовой работы.

Его отставка происходит на фоне перезагрузки правительства.

Что, по вашему мнению, на самом деле стало ключевым фактором отставки Федорова с поста министра обороны?

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