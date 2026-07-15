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Новости Назначения в Минобороны Увольнения в Минобороны Отставка Федорова
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Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны. Что, по вашему мнению, стало главной причиной отставки? Голосуйте в ТГ-канале Цензора

Федоров

Михаил Федоров официально подтвердил, что уходит с поста министра обороны Украины, подведя итоги своей полугодовой работы.

Его отставка происходит на фоне перезагрузки правительства.

Что, по вашему мнению, на самом деле стало ключевым фактором отставки Федорова с поста министра обороны?

Варианты ответов в Telegram-канале Цензор.НЕТ. Примите участие в опросе и посмотрите, что думают другие наши читатели.

Автор: 

Минобороны (9730) опрос (3039) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+12
Наступним буде Мадьяр, занадто вже успішно діє проти кацапні, зеля цього допустити не може. Та й ще популярний, це вже майже ворог для ішака.
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15.07.2026 22:26 Ответить
+7
Нема слів! Ганьба!
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15.07.2026 22:26 Ответить
+4
Ідіоти, просто ідіоти.
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15.07.2026 22:28 Ответить

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