Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Що, на вашу думку, стало головною причиною відставки. Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

Михайло Федоров офіційно підтвердив, що йде з посади міністра оборони України, підбивши підсумки своєї піврічної роботи.

Його відставка відбувається на тлі перезавантаження уряду.

Що, на вашу думку, насправді стало ключовим чинником відставки Федорова з посади міністра оборони?

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