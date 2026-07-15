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Новини Призначення в Міноборони Звільнення в Міноборони Відставка Федорова
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Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Що, на вашу думку, стало головною причиною відставки. Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

Федоров

Михайло Федоров офіційно підтвердив, що йде з посади міністра оборони України, підбивши підсумки своєї піврічної роботи.

Його відставка відбувається на тлі перезавантаження уряду.

Що, на вашу думку, насправді стало ключовим чинником відставки Федорова з посади міністра оборони?

Варіанти відповідей в телеграм-каналі Цензор.НЕТ. Візьміть участь в опитуванні і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

Міноборони (7949) опитування (2214) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+17
Наступним буде Мадьяр, занадто вже успішно діє проти кацапні, зеля цього допустити не може. Та й ще популярний, це вже майже ворог для ішака.
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15.07.2026 22:26 Відповісти
+11
Нема слів! Ганьба!
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15.07.2026 22:26 Відповісти
+7
Відставкою Федрова Земразь показав свої справжні наміри.
Йому не потрібне закнічення війни, він хоче і далі красти
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15.07.2026 22:31 Відповісти

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