Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Що, на вашу думку, стало головною причиною відставки. Голосуйте в ТГ-каналі Цензора
Михайло Федоров офіційно підтвердив, що йде з посади міністра оборони України, підбивши підсумки своєї піврічної роботи.
Його відставка відбувається на тлі перезавантаження уряду.
Що, на вашу думку, насправді стало ключовим чинником відставки Федорова з посади міністра оборони?
Варіанти відповідей в телеграм-каналі Цензор.НЕТ. Візьміть участь в опитуванні і подивіться, що думають інші наші читачі.
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Йому не потрібне закнічення війни, він хоче і далі красти