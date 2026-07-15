Стерненко объявил, что больше не является советником министра обороны после отставки Федорова

Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что после отставки Михаила Федорова больше не работает советником министра обороны Украины по вопросам более широкого использования БПЛА на фронте.

Об этом Стерненко сообщил в своём Telegram, передаёт Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Государство стало значительно дальше от победы"

Стерненко назвал Федорова "лучшим министром обороны за всю историю Украины".

"Обидно, что сегодня наше государство стало значительно дальше от победы. Обидно, что реальные реформы даже не дали начать, хотя все равно удалось многое изменить", — подчеркнул Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение Федорова из Минобороны — роковая ошибка Зеленского, которая обойдется нам слишком дорого, — Берлинская

Обеспечение ВСУ дронами

По словам волонтера, вместе с отставкой Федорова он лишился возможности влиять на изменения в сфере военных технологий и закупок дронов. Он заявил, что сейчас команда работала над новыми тендерными требованиями для закупки FPV-дронов, которые должны были улучшить обеспечение армии и развитие инфраструктуры для дальних ударов.

Стерненко добавил, что продолжит обеспечивать войска лучшими образцами из фонда, хотя и в меньших масштабах.

Среди того, чего удалось достичь за это время, он упомянул об унификации наземных станций управления для дронов на оптоволокне, а также удалось поддержать развитие отдельных бригад.

"Не удалось… Многое. В том числе из-за бюрократических препятствий и искусственного затягивания со стороны тех, кому мешает армейская реформа. Не удалось успеть помочь своей стране больше в условиях полномасштабной войны", — добавил Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины





Что этому предшествовало?