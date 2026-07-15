Увольнение Федорова из Минобороны — роковая ошибка Зеленского, которая обойдется нам слишком дорого, — Берлинская
Отставка министра обороны Михаила Федорова является одной из самых серьезных и роковых ошибок президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет известная волонтер Мария Берлинская, сообщает Цензор.НЕТ.
Цена ошибки Зеленского
Берлинская, которая на протяжении 12 лет войны последовательно прогнозирует развитие событий на фронте, подчеркнула исключительный талант Федорова и его команды в ведении технологической войны.
"Назначить Федорова министром обороны — одно из самых мудрых решений президента Зеленского. Уволить Федорова сейчас — одна из самых больших ошибок президента Зеленского. То, что делал Федоров со своей командой для достижения преимущества в технологической войне, — безусловно, талантливо, а порой даже, без преувеличения, гениально", — заявила она.
Волонтер провела аналогию между текущим состоянием украинского оборонного сектора и тяжелой болезнью, отметив, что изменения в правительстве только ухудшат ситуацию:
"Ситуация у нас настолько плохая, что обычное хорошее управление уже не поможет. Это уже не простуда, не бронхит и даже не пневмония. Последние стадии туберкулеза. Здесь нужен не обычный терапевт, а консилиум светил медицины. Нас спасут только асимметричные, технологичные, нестандартные и, исключительно, гениальные решения. Это решение президента обойдется нам не дорого. А безумно дорого. Цена будет — жизнь и здоровье сотен тысяч людей. Сотен тысяч, если не больше. Очень хочу ошибиться. Но я чётко и по сути отвечаю за каждый свой прогноз на протяжении 12 лет войны. Фатальная ошибка президента".
Что этому предшествовало?
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
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