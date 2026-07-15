Увольнение Федорова из Минобороны — роковая ошибка Зеленского, которая обойдется нам слишком дорого, — Берлинская

Отставка министра обороны Михаила Федорова является одной из самых серьезных и роковых ошибок президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет известная волонтер Мария Берлинская, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цена ошибки Зеленского

Берлинская, которая на протяжении 12 лет войны последовательно прогнозирует развитие событий на фронте, подчеркнула исключительный талант Федорова и его команды в ведении технологической войны.

"Назначить Федорова министром обороны — одно из самых мудрых решений президента Зеленского. Уволить Федорова сейчас — одна из самых больших ошибок президента Зеленского. То, что делал Федоров со своей командой для достижения преимущества в технологической войне, — безусловно, талантливо, а порой даже, без преувеличения, гениально", — заявила она.

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Волонтер провела аналогию между текущим состоянием украинского оборонного сектора и тяжелой болезнью, отметив, что изменения в правительстве только ухудшат ситуацию:

"Ситуация у нас настолько плохая, что обычное хорошее управление уже не поможет. Это уже не простуда, не бронхит и даже не пневмония. Последние стадии туберкулеза. Здесь нужен не обычный терапевт, а консилиум светил медицины. Нас спасут только асимметричные, технологичные, нестандартные и, исключительно, гениальные решения. Это решение президента обойдется нам не дорого. А безумно дорого. Цена будет — жизнь и здоровье сотен тысяч людей. Сотен тысяч, если не больше. Очень хочу ошибиться. Но я чётко и по сути отвечаю за каждый свой прогноз на протяжении 12 лет войны. Фатальная ошибка президента".

Что этому предшествовало?

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

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