Звільнення Федорова з Міноборони – фатальна помилка Зеленського, яка коштуватиме нам надто дорого, - Берлінська
Відставка міністра оборона Михайла Федорова є однією з найбільших та фатальних помилок президента України Володимира Зеленського.
Про це пише відома волонтерка Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.
Ціна за помилку Зеленського
Берлінська, яка протягом 12 років війни послідовно прогнозує розвиток подій на фронті, підкреслила винятковий талант Федорова та його команди у веденні технологічної війни.
"Призначити Федорова міністром оборони - одне з наймудріших рішень Президента Зеленського. Звільнити Федорова зараз - одна з найбільших помилок Президента Зеленського. Те, що робив Федоров з командою для переваги в технологічній війні — безумовно талановито, а моментами навіть без перебільшення геніально", — заявила вона.
Волонтерка провела аналогію між поточним станом українського оборонного сектору та важкою хворобою, зазначивши, що зміни в уряді лише погіршать ситуацію:
"Ситуація в нас настільки погана, що звичайне гарне управління вже не допоможе. Це вже не простуда, не бронхіт і навіть не пневмонія. Останні стадії туберкульозу. Тут потрібен не звичайний терапевт, а консиліум світил медицини. Нас спасуть тільки асиметричні, технологічні, нестандартні і, виключно, геніальні рішення. Це рішення президента буде коштувати нам не дорого. А безумно дорого. Ціна буде - життя і здоров'я сотень тисяч людей. Сотень тисяч, якщо не більше. Дуже хочу помилитись. Але я чітко і по суті відповідаю за кожен свій прогноз протягом 12 років війни. Фатальна помилка Президента".
Що передувало?
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
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