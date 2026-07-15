Звільнення Федорова з Міноборони – фатальна помилка Зеленського, яка коштуватиме нам надто дорого, - Берлінська

Відставка міністра оборона Михайла Федорова є однією з найбільших та фатальних помилок президента України Володимира Зеленського.

Про це пише відома волонтерка Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.

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Ціна за помилку Зеленського

Берлінська, яка протягом 12 років війни послідовно прогнозує розвиток подій на фронті, підкреслила винятковий талант Федорова та його команди у веденні технологічної війни.

"Призначити Федорова міністром оборони - одне з наймудріших рішень Президента Зеленського. Звільнити Федорова зараз - одна з найбільших помилок Президента Зеленського. Те, що робив Федоров з командою для переваги в технологічній війні — безумовно талановито, а моментами навіть без перебільшення геніально", — заявила вона.

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Волонтерка провела аналогію між поточним станом українського оборонного сектору та важкою хворобою, зазначивши, що зміни в уряді лише погіршать ситуацію:

"Ситуація в нас настільки погана, що звичайне гарне управління вже не допоможе. Це вже не простуда, не бронхіт і навіть не пневмонія. Останні стадії туберкульозу. Тут потрібен не звичайний терапевт, а консиліум світил медицини. Нас спасуть тільки асиметричні, технологічні, нестандартні і, виключно, геніальні рішення. Це рішення президента буде коштувати нам не дорого. А безумно дорого. Ціна буде - життя і здоров'я сотень тисяч людей. Сотень тисяч, якщо не більше. Дуже хочу помилитись. Але я чітко і по суті відповідаю за кожен свій прогноз протягом 12 років війни. Фатальна помилка Президента".

Що передувало?

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

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