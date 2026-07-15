Стерненко оголосив, що більше не радник міністра оборони після відставки Федорова

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що вже не працює радником міністра оборони України з питань підвищення використання БПЛА на фронті після відставки Михайла Федорова.

Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Держава стала значно далі від перемоги"

Стерненко назвав Федорова "найкращим міністром оборони за всю історію України".

"Прикро, що сьогодні наша держава стала значно далі від перемоги. Прикро, що реальні реформи навіть не дали розпочати, хоча все одно вдалося багато що змінити", — наголосив Стерненко.

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Забезпечення ЗСУ дронами

За словами волонтера, разом із відставкою Федорова він втратив можливість впливати на зміни у сфері військових технологій та закупівель дронів. Він заявив, що зараз команда працювала над новими тендерними вимогами для закупівлі FPV-дронів, які мали б покращити забезпечення армії та розвиток інфраструктури для дальніх ударів.

Стерненко додав, що продовжить забезпечувати військо топовими виробами у фонді, хоча й у меншому масштабі.

Серед того, чого вдалося досягнути за цей час, він згадав про уніфікацію наземних станцій керування під дрони на оптоволокні, також вдалося підтримати розвиток окремих бригад.

"Не вдалося… Багато чого. В тому числі через бюрократичні перепони та штучне затягування з боку тих, кому заважає армійська реформа. Не вдалося встигнути допомогти своїй країні більше в умовах повномасштабної війни", — додав Стерненко.

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