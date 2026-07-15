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Новости Отставка Федорова
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Ветеран ВСУ Козятинский призывает завтра собраться на протест у Офиса Президента против увольнения Федорова

Ветеран Дмитрий Козятинский призвал к акции протеста против увольнения министра обороны Федорова

Военнослужащий медицинской службы "Ульф" Дмитрий Козятинский призвал граждан выйти завтра, 16 июля, в 9:00 на мирную акцию протеста на площадь Франко в Киеве (у здания Офиса Президента). Целью митинга является публичный протест против отставки министра обороны Михаила Федорова.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв к украинцам

"Друзья, невозможно больше терпеть то, что происходит с нашим правительством. Министра обороны снимают с должности в разгар эффективных (наконец-то!) реформ, заменяя его человеком, при котором о каких-либо реформах можно будет забыть. Мы никогда не победим Россию, пока в нашей армии и наших министерствах царят такой же тотальный застой и коррупция.

Призываю всех неравнодушных выйти завтра в 9:01 на площадь Франко и показать президенту, что мы против постоянных перестановок в правительстве и замены эффективных министров на удобных приспособленцев. Берите плакаты и не забывайте, что это мирный протест", — подчеркнул Козятинский.

Напомним, именно он в июле 2025 года сплотил киевлян на площади Франко, когда парламентское монобольшинство по указанию ОП пыталось принять законопроект, фактически разрушавший независимость НАБУ и САП.

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В Козятине собирают митинг против отставки Федорова
В Козятине собирают митинг против отставки Федорова

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Читайте также: Зеленский предложит Клименко на должность главы Минобороны, потому что Федоров "провалил реформу ТЦК", — Железняк

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Топ комментарии
+10
Нарешті.Тпохи запізно але.
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15.07.2026 22:48 Ответить
+3
У меня последний раз так зрадометр зашкаливал, когда пытались уничтожить НАБУ
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15.07.2026 22:53 Ответить
+3
Ну і хто буде Україні щось давати і щось з нами підписувати якщо в нас влада змінюється частіше за шкарпетки? Чим Зелі не вгодили сьогоднішні керівники? Тим більше по дронам справи йшли занадто добре. Зате хенерала Творожкова який просирає все на рівному місці, Зеля не чіпає
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15.07.2026 22:54 Ответить

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