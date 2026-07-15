Ветеран ВСУ Козятинский призывает завтра собраться на протест у Офиса Президента против увольнения Федорова

Военнослужащий медицинской службы "Ульф" Дмитрий Козятинский призвал граждан выйти завтра, 16 июля, в 9:00 на мирную акцию протеста на площадь Франко в Киеве (у здания Офиса Президента). Целью митинга является публичный протест против отставки министра обороны Михаила Федорова.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призыв к украинцам

"Друзья, невозможно больше терпеть то, что происходит с нашим правительством. Министра обороны снимают с должности в разгар эффективных (наконец-то!) реформ, заменяя его человеком, при котором о каких-либо реформах можно будет забыть. Мы никогда не победим Россию, пока в нашей армии и наших министерствах царят такой же тотальный застой и коррупция.

Призываю всех неравнодушных выйти завтра в 9:01 на площадь Франко и показать президенту, что мы против постоянных перестановок в правительстве и замены эффективных министров на удобных приспособленцев. Берите плакаты и не забывайте, что это мирный протест", — подчеркнул Козятинский.

Напомним, именно он в июле 2025 года сплотил киевлян на площади Франко, когда парламентское монобольшинство по указанию ОП пыталось принять законопроект, фактически разрушавший независимость НАБУ и САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение Федорова из Минобороны — роковая ошибка Зеленского, которая обойдется нам слишком дорого, — Берлинская





Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Читайте также: Зеленский предложит Клименко на должность главы Минобороны, потому что Федоров "провалил реформу ТЦК", — Железняк