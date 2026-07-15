Ветеран ЗСУ Козятинський закликає завтра збиратися на протест на площі Франка проти звільнення Федорова

Військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський закликав громадян вийти завтра, 16 липня, о 9:00 ранку на мирну акцію протесту на площу Франка у Києві. Метою мітингу є публічний протест проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик до українців

"Друзі, неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ, замінюючи його на людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути. Ми ніколи не переможемо Росію, поки в нашій армії та наших міністерствах царюють такий самий тотальний нафталін і корупція.

Закликаю всіх небайдужих вийти завтра о 9:01 на площу Франка і показати президенту, що ми проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців. Беріть картонки і не забувайте, що це мирний протест", — наголосив Козятинський.

Нагадаємо, саме він у липні 2025 року згуртував киян на площі Франка, коли парламентська монобільшість за вказівкою ОП намагалася ухвалити законопроєкт, що фактично руйнував незалежність НАБУ та САП.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

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