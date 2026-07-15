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Новини Відставка Федорова
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Ветеран ЗСУ Козятинський закликає завтра збиратися на протест на площі Франка проти звільнення Федорова

Ветеран Дмитро Козятинський закликав на акцію протесту проти звільнення міністра оборони Федорова

Військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський закликав громадян вийти завтра, 16 липня, о 9:00 ранку на мирну акцію протесту на площу Франка у Києві. Метою мітингу є публічний протест проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик до українців

"Друзі, неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ, замінюючи його на людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути. Ми ніколи не переможемо Росію, поки в нашій армії та наших міністерствах царюють такий самий тотальний нафталін і корупція.

Закликаю всіх небайдужих вийти завтра о 9:01 на площу Франка і показати президенту, що ми проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців. Беріть картонки і не забувайте, що це мирний протест", — наголосив Козятинський.

Нагадаємо, саме він у липні 2025 року згуртував киян на площі Франка, коли парламентська монобільшість за вказівкою ОП намагалася ухвалити законопроєкт, що фактично руйнував незалежність НАБУ та САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільнення Федорова з Міноборони – фатальна помилка Зеленського, яка коштуватиме нам надто дорого, - Берлінська

Козятинський збирає мітинг проти відставки Федорова
Козятинський збирає мітинг проти відставки Федорова

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Читайте також: Зеленський запропонує Клименка на посаду голови Міноборони, бо Федоров "провалив реформу ТЦК", - Железняк

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ветерани (1250) протест (2425) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+18
Нарешті.Тпохи запізно але.
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15.07.2026 22:48 Відповісти
+16
Ну і хто буде Україні щось давати і щось з нами підписувати якщо в нас влада змінюється частіше за шкарпетки? Чим Зелі не вгодили сьогоднішні керівники? Тим більше по дронам справи йшли занадто добре. Зате хенерала Творожкова який просирає все на рівному місці, Зеля не чіпає
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15.07.2026 22:54 Відповісти
+14
Та не в федорові справа. Справа в тому, що бубочка і сирський будують із ЗСУ тотальну скелю з панятіями і іншими персональними хатєлками. Що значить, що якийсь галімий сирський не може працювати з федоровим? Федоров який не який, а міністр. Тому будь добрий виконувати задачі поставлені і міністром також. Не можеш, то вали з генерала. Ні. Зараз по договорняку з бубачкой ковирнем міністра. Гопники. Що тут ще сказати. Ха ха ха.
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15.07.2026 23:03 Відповісти

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