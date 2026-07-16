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Акция протеста против отставки Федорова во Львове: "На Банковой действительно хотят победы?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во Львове началась акция протеста против отставки Михаила Федорова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Напомним, акция протеста также началась в Киеве.
Во Львове участники акции держат плакаты с лозунгами в поддержку Михаила Федорова.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
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+14 Igor Liashenko #598365
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