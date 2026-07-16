Акция протеста против отставки Федорова стартовала в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве началась акция протеста в связи с решением президента Зеленского не предлагать Михаилу Федорову вновь возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Протест проходит на площади Ивана Франко в Киеве, недалеко от Офиса Президента.

Участники акции скандируют "Ганьба!".

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Что предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

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