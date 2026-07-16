РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12487 посетителей онлайн
Новости Отставка Федорова
6 138 68

Акция протеста против отставки Федорова стартовала в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве началась акция протеста в связи с решением президента Зеленского не предлагать Михаилу Федорову вновь возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Протест проходит на площади Ивана Франко в Киеве, недалеко от Офиса Президента.

Участники акции скандируют "Ганьба!".

Читайте: Отставка Федорова стала большой неожиданностью, - еврокомиссар Кубилюс

Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві

Что предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Читайте: Стерненко объявил, что больше не является советником министра обороны после отставки Федорова

Автор: 

Киев (26673) протест (5756) Федоров Михаил (758)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Додам лише одне гасло - "Зелю геть"!!!
показать весь комментарий
16.07.2026 09:21 Ответить
+12
Справжня ціль зміни уряду це відставка Федорова, а причина відставки Федорова - успіхи ЗСУ на фронті! путін через своїх агентів впливу послаблює Україну, а переляканий Зеленський ведеться на всі путінські страшилки! Потрібно сказати що одночасно зі зміною уряду в ЗСУ почались зміни командирів на напрямках де ми успішно атакуємо, щоб зірвати наш наступ! Все це системно послаблює ЗСУ та Україну, але Зеленський цього не бачить або не розуміє бо тупий і слабкий!
показать весь комментарий
16.07.2026 09:27 Ответить
+11
показать весь комментарий
16.07.2026 09:35 Ответить

Загрузка...

 
 