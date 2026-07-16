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Акция протеста против отставки Федорова стартовала в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве началась акция протеста в связи с решением президента Зеленского не предлагать Михаилу Федорову вновь возглавить Министерство обороны Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Подробности
Протест проходит на площади Ивана Франко в Киеве, недалеко от Офиса Президента.
Участники акции скандируют "Ганьба!".
Что предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
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+27 Frol Fedoroff
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+12 Igor Liashenko #598365
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+11 Green Bill #603485
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