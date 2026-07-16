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Новини Відставка Федорова
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Акція протесту проти відставки Федорова стартувала у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві розпочалася акція протесту через рішення президента Зеленського не пропонувати Михайлу Федорову повторно очолити Міністерство оборони України.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Протест проходить на площі Івана Франка у Києві, що неподалік Офісу Президента.

Учасники акції скандують "Ганьба!" та "Влада - це народ!".

Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві

Протест проти звільнення Федорова: у Києві стартувала акція
Протест проти звільнення Федорова: у Києві стартувала акція
Протест проти звільнення Федорова: у Києві стартувала акція
Протест проти звільнення Федорова: у Києві стартувала акція
Протест проти звільнення Федорова: у Києві стартувала акція
Протест проти звільнення Федорова: у Києві стартувала акція
Протест проти звільнення Федорова: у Києві стартувала акція

Протест проти відставки Федорова у Києві


Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві

Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві

Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві

Протест проти відставки Федорова у Києві

Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві
Протест проти відставки Федорова у Києві

Читайте: Відставка Федорова стала великою несподіванкою, - єврокомісар Кубілюс

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Читайте: Стерненко оголосив, що більше не радник міністра оборони після відставки Федорова

Автор: 

Київ (21121) протест (2425) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+32
Додам лише одне гасло - "Зелю геть"!!!
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16.07.2026 09:21 Відповісти
+14
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16.07.2026 09:35 Відповісти
+13
Справжня ціль зміни уряду це відставка Федорова, а причина відставки Федорова - успіхи ЗСУ на фронті! путін через своїх агентів впливу послаблює Україну, а переляканий Зеленський ведеться на всі путінські страшилки! Потрібно сказати що одночасно зі зміною уряду в ЗСУ почались зміни командирів на напрямках де ми успішно атакуємо, щоб зірвати наш наступ! Все це системно послаблює ЗСУ та Україну, але Зеленський цього не бачить або не розуміє бо тупий і слабкий!
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16.07.2026 09:27 Відповісти

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