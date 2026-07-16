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Акція протесту проти відставки Федорова стартувала у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві розпочалася акція протесту через рішення президента Зеленського не пропонувати Михайлу Федорову повторно очолити Міністерство оборони України.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Подробиці
Протест проходить на площі Івана Франка у Києві, що неподалік Офісу Президента.
Учасники акції скандують "Ганьба!" та "Влада - це народ!".
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
Топ коментарі
+32 Frol Fedoroff
показати весь коментар16.07.2026 09:21 Відповісти Посилання
+14 Green Bill #603485
показати весь коментар16.07.2026 09:35 Відповісти Посилання
+13 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар16.07.2026 09:27 Відповісти Посилання
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