5 978 55
Акція протесту проти відставки Федорова у Львові: "На Банковій справді хочуть перемоги?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Акція протесту проти відставки Михайла Федорова розпочалася у Львові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Нагадаємо, акція протесту також розпочалася у Києві.
У Львові учасники акції тримають плакати із гаслами на підтримку Михайла Федорова.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
Топ коментарі
+14 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар16.07.2026 09:35 Відповісти Посилання
+14 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар16.07.2026 09:39 Відповісти Посилання
+13 piligrim
показати весь коментар16.07.2026 09:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль