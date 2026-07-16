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Новини Відставка Федорова
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Акція протесту проти відставки Федорова у Львові: "На Банковій справді хочуть перемоги?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція протесту проти відставки Михайла Федорова розпочалася у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Нагадаємо, акція протесту також розпочалася у Києві.

У Львові учасники акції тримають плакати із гаслами на підтримку Михайла Федорова.

Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові
Протест проти відставки Федорова у Львові

Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест
Відставка Федорова: у Львові вийшли на протест

Читайте: Відставка Федорова стала великою несподіванкою, - єврокомісар Кубілюс

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Також читайте: Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав у відставку: Відсторонення Федорова - це велике зло

Автор: 

Львів (3329) відставка (1489) протест (2425) Федоров Михайло (1189) Львівська область (2849) Львівський район (316)
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Топ коментарі
+14
Тисячі людей бачать що рішення Зеленського не допомагають перемогти ворога а лише погіршують ситуацію! Вова, як так виходить що ти приймаєш тупі рішення? Ти тупий?
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16.07.2026 09:35 Відповісти
+14
Якби ти був в ЗСУ ти б розумів що від успішності міністра облрони залежить твоє життя! Не буде дронів, або якщо дрони будуть непридатні для використання як за Умєрова то твої шагси вижити будуть нульові! Солдати хапаються за Федорова як за надію на виживання на полі бою а тобі лише вибори, долбо*об! Піди побігай під ворожими дронами, разом зі своїми дружками пізд*болами!
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16.07.2026 09:39 Відповісти
+13
на банковій справді хочуть перемоги... питання лише - над ким?...
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16.07.2026 09:33 Відповісти

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