Від Дніпра до Луцька: у Рівному, Запоріжжі, Івано-Франківську, Черкасах та інших містах відбулися акції на підтримку Федорова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Театральній площі Рівного зібралися близько півсотні людей із закликом залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони, повідомляють місцеві ЗМІ.

Вони кажуть, що зібралися на мирну акцію, аби висловити невдоволення рішенням Володимира Зеленського зняти з посади Михайла Федорова. Люди наголошують: формат заходу виключно мирний. Головна мета - продемонструвати єдність із військовими, які вимагають збереження прозорості в оборонних закупівлях та продовження цифровізації армії, від якої прямо залежить життя бійців на передовій.





На протест у Дніпрі зібралося близько 300 людей, їх кількість збільшується. Перед початком акції учасники вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання, повідомляє Dnipro.media.

Присутні прийшли з плакатами на підтримку очільника Міноборони та прапорами України. Містяни скандують: "Москалі в захваті, а ми - ні", "Зеленський схаменися — Михайло повернися", "Не ламати те, що працює", "Сирського геть", "Миші сиру не бояться".









Проти таких кадрових змін на мітинг вийшли також мешканці Івано-Франківська. Зранку на акцію біля будівлі Івано-Франківської ОДА долучилися близько трьох сотень людей, повідомляє Галицький кореспондент.

Люди вигукують гасла: "Змінимось або загинемо", "Міняйте полонених, а не Федорова", "Клименко – ні, Федоров – так" та "Влада – це народ".





Черкасці, які незадоволені рішенням президента України зняти з посади Михайла Федорова вийшли зранку на Соборну площу обласного центра, повідомляє Нова доба.

Мітингувальники скандували "Черкаси за Федорова". У руках вони тримали таблички з написами "Не того у відставку", "6 місяців ефективніші, ніж 7 років", "За гідну реформу війська".





У центрі Запоріжжя пройшла акція протесту проти кадрових рішень президента України Зеленського, повідомляє видання "ЗаБор".

Акція відбулася на бульварі Шевченка навпроти будівлі Запорізької міської ради. Участь у ній взяли мешканці Запоріжжя та переселенці. Присутні висловлювали незгоду з кадровими змінами та заявляли, що вважають Федорова важливою фігурою для Запорізької області та України загалом.

Під час заходу учасники скандували: "Михайле, Запоріжжя з тобою!". Вони також тримали плакати з написами: "Залиште Федорова міністром оборони", "Працює — не чіпай", "Кому ви робите послуги, Росії?" та іншими гаслами.

Деякі учасники акції висловили занепокоєння щодо можливих наслідків кадрових рішень для Запорізької області та інших прифронтових територій.

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У Луцьку акція протесту проти звільнення Федорова з посади міністра оборони пройшла на Театральному майдан. Як повідомляє Трибун, учасники почали збиратися на площі близько 09:00.

Протестувальники прийшли на акцію з плакатами, на яких були написи: "Україні потрібні результати, а не кадрові ігри", "Стабільні лише зручні генерали", "Брехливі девізи "Ніколи знову"" та іншими гаслами.

Учасники акції висловили незгоду з рішенням про звільнення Федорова та кадровими перестановками в уряді.



