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Новини Новий Кабмін Відставка Федорова
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Голосування за міністра оборони сьогодні може не бути. "СН" проведе окреме засідання, - Василевська-Смаглюк (оновлено)

Хто очолить міноборони

Ймовірно, Верховна Рада 16 липня не буде голосувати за призначення нового міністра оборони України.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Є всі ознаки того, що голосування за міністра оборони сьогодні не буде", - зазначила нардепка.

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"По голосуванню за міністра оборони буде окреме засідання фракції "Слуг народу". Після голосування за новий уряд", - уточнила вона.

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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Автор: 

ВР (15210) Кабмін (14300) Федоров Михайло (1189) Василевська-Смаглюк Ольга (77) Клименко Ігор (606)
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Топ коментарі
+13
Дегенерати знімайте Сирського.
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16.07.2026 11:48 Відповісти
+9
конверти с двушками готують депутатам
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16.07.2026 11:48 Відповісти
+7
Це та Василєвська-Смагнлюк, що переконувала жінок і дітей Бучі сидіти вдома, що військові ворога їх не будуть чіпати...? Тоді вона поганого не порадить, так 73%?. І не соромно ще щось патякати? Нормальна людина давно кинула б мандат і пішла геть.
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16.07.2026 11:51 Відповісти

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