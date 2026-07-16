Голосування за міністра оборони сьогодні може не бути. "СН" проведе окреме засідання, - Василевська-Смаглюк (оновлено)
Ймовірно, Верховна Рада 16 липня не буде голосувати за призначення нового міністра оборони України.
Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Є всі ознаки того, що голосування за міністра оборони сьогодні не буде", - зазначила нардепка.
"По голосуванню за міністра оборони буде окреме засідання фракції "Слуг народу". Після голосування за новий уряд", - уточнила вона.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
Топ коментарі
+13 Konsatntin Kotsan
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+9 Yriii Yriii #538882
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+7 Поділля16
показати весь коментар16.07.2026 11:51 Відповісти Посилання
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