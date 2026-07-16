Голосування за міністра оборони сьогодні може не бути. "СН" проведе окреме засідання, - Василевська-Смаглюк (оновлено)

Ймовірно, Верховна Рада 16 липня не буде голосувати за призначення нового міністра оборони України.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

"Є всі ознаки того, що голосування за міністра оборони сьогодні не буде", - зазначила нардепка.

Читайте: Зеленський направив до Ради подання про призначення Корецького на посаду прем’єра

"По голосуванню за міністра оборони буде окреме засідання фракції "Слуг народу". Після голосування за новий уряд", - уточнила вона.

Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

Читайте: Корецький назвав пріоритети майбутнього уряду. Шмигаль та Бережна точно залишаються, - Василевська-Смаглюк