Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк перед початком роботи Ради оголосив звернення до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо кандидатури майбутнього міністра оборони України.

Про це Железняк повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зокрема він закликав почути людей та ініціювати консультації парламентських фракцій та груп з президентом щодо майбутньої кандидатури міністра оборони.

"Голова Ради повідомив, що проведемо такі консультації після призначення премʼєр-міністра", - уточнив нардеп.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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