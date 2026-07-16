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Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився

Верховна Рада підтримала закон про визнання компетентностей волонтерів

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк перед початком роботи Ради оголосив звернення до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо кандидатури майбутнього міністра оборони України. 

Про це Железняк повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зокрема він закликав почути людей та ініціювати консультації парламентських фракцій та груп з президентом щодо майбутньої кандидатури міністра оборони.

"Голова Ради повідомив, що проведемо такі консультації після призначення премʼєр-міністра", - уточнив нардеп.

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Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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Автор: 

ВР (15210) Федоров Михайло (1189) Железняк Ярослав (769)
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Топ коментарі
+4
Жертв серед наших стало менше,ворога на 300 щоденно більше,саме дрони мінять хід війни-нищать ворога на підгоді до позиції,бензина криза в мордорі,спалення танкерного флоту,блокада Криму.Трамп подився як горить москва змінив думку
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16.07.2026 11:53 Відповісти
+2
ну, по логиці, як що такий конфлікт, то знимають обох.
але ж сирський майстер кабінетних ігор.
тому, дуже подобається невідомому вовє.
але ж, фьодоров в команді зелених мародерів, ще до виборів.
вірний апостол юдо гундоса.
то ж......
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16.07.2026 11:28 Відповісти
+1
Зелена нарцисна жаба загралася
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16.07.2026 11:30 Відповісти

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