Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился

Депутат "Голоса" Ярослав Железняк перед началом работы Рады выступил с обращением к спикеру парламента Руслану Стефанчуку по поводу кандидатуры будущего министра обороны Украины.

Об этом Железняк сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, он призвал прислушаться к мнению людей и инициировать консультации парламентских фракций и групп с президентом относительно будущей кандидатуры министра обороны.

"Председатель Рады сообщил, что мы проведем такие консультации после назначения премьер-министра", — уточнил нардеп.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

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