Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился
Депутат "Голоса" Ярослав Железняк перед началом работы Рады выступил с обращением к спикеру парламента Руслану Стефанчуку по поводу кандидатуры будущего министра обороны Украины.
Об этом Железняк сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
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В частности, он призвал прислушаться к мнению людей и инициировать консультации парламентских фракций и групп с президентом относительно будущей кандидатуры министра обороны.
"Председатель Рады сообщил, что мы проведем такие консультации после назначения премьер-министра", — уточнил нардеп.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
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але ж сирський майстер кабінетних ігор.
тому, дуже подобається невідомому вовє.
але ж, фьодоров в команді зелених мародерів, ще до виборів.
вірний апостол юдо гундоса.
то ж......