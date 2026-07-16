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Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился

Верховная Рада поддержала закон о признании компетенций волонтеров

Депутат "Голоса" Ярослав Железняк перед началом работы Рады выступил с обращением к спикеру парламента Руслану Стефанчуку по поводу кандидатуры будущего министра обороны Украины. 

Об этом Железняк сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В частности, он призвал прислушаться к мнению людей и инициировать консультации парламентских фракций и групп с президентом относительно будущей кандидатуры министра обороны.

"Председатель Рады сообщил, что мы проведем такие консультации после назначения премьер-министра", — уточнил нардеп.

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Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

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Автор: 

ВР (28834) Федоров Михаил (758) Железняк Ярослав (627)
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Топ комментарии
+2
ну, по логиці, як що такий конфлікт, то знимають обох.
але ж сирський майстер кабінетних ігор.
тому, дуже подобається невідомому вовє.
але ж, фьодоров в команді зелених мародерів, ще до виборів.
вірний апостол юдо гундоса.
то ж......
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16.07.2026 11:28 Ответить
+2
Жертв серед наших стало менше,ворога на 300 щоденно більше,саме дрони мінять хід війни-нищать ворога на підгоді до позиції,бензина криза в мордорі,спалення танкерного флоту,блокада Криму.Трамп подився як горить москва змінив думку
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16.07.2026 11:53 Ответить
+1
Навіть якщо Федорова не залишать (а це вже дуже проблематично після того як все вийшло в публічний простір і офіційно оголошено про його відставку), то новим міністром має стати точно не Клименко. І тут нічого особистого: просто поліція та армія це зовсім різні силові структури (з усіх аспектів діяльності), і абсолютно не є визначальним що і там, і там носять однострої та мають подібні звання. До того ж в Україні існує практика коли перша особа тягне за собою свою стару команду (бо він з цими людьми давно знайомий, довіряє їм, вже якось спрацювався), тож існує небезпека, що МО перетвориться ще в одне МВС (а це вузько профільна фахова деградація). А щоб не було системних конфліктів між міністром та головнокомандувачем, треба законодавчо розмежувати сфери їх відповідальності та заборонити залазити на поле діяльності один одного (в Союзі не було головнокомандувача і всім заправляв міністр, а в Україні посада головнокомандувача з'явилася через європейську вимогу цивільності міністра - тож цей нюанс треба просто законодавчо врегулювати).
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16.07.2026 12:00 Ответить

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