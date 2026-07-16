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Чи підтримуєте ви призначення Клименка міністром оборони? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ставлення читачів Цензор.НЕТ до призначення Клименка міністром оборони

Президент Володимир Зеленський може призначити чинного голову МВС Ігоря Клименка міністром оборони України.

Він замінить на цій посаді Михайла Федорова.

Водночас у містах України стартували акції протесту проти рішення глави держави не перепризначати Федорова на посаду міністра оборони.

Чи підтримуєте ви призначення Ігоря Клименка міністром оборони?

Візьміть участь у голосуванні в Telegram-каналі Цензор.НЕТ.

Також читайте: Рада голосуватиме за нового міністра оборони після обіду, - Железняк

Автор: 

Міноборони (7949) призначення (2365) Клименко Ігор (606)
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Топ коментарі
+10
розтриляйте піаніста ,він грає не тім чим треба !
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16.07.2026 10:31 Відповісти
+10
Міністр Клименко розвалив поліцію, вимастив її в бруд, посилаючи разом з ТЦК катувати людей. В народі сьогодні їх називають "людолови". Від цього вони не відмиються вже ніколи. Те ж саме він зробить із армією. Головне виконати бажання чотирижди ухилянта. Чомусь дії чотирижди ухилянта завжди були не на користь України.
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16.07.2026 10:35 Відповісти
+9
Сирника треба у відставку !
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16.07.2026 10:32 Відповісти

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