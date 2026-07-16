Чи підтримуєте ви призначення Клименка міністром оборони? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ
Президент Володимир Зеленський може призначити чинного голову МВС Ігоря Клименка міністром оборони України.
Він замінить на цій посаді Михайла Федорова.
Водночас у містах України стартували акції протесту проти рішення глави держави не перепризначати Федорова на посаду міністра оборони.
Чи підтримуєте ви призначення Ігоря Клименка міністром оборони?
Візьміть участь у голосуванні в Telegram-каналі Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар16.07.2026 10:31 Відповісти Посилання
+10 Поділля16
показати весь коментар16.07.2026 10:35 Відповісти Посилання
+9 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар16.07.2026 10:32 Відповісти Посилання
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