Поддерживаете ли вы назначение Клименко министром обороны? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Президент Владимир Зеленский может назначить действующего главу МВД Игоря Клименко министром обороны Украины.
Он сменит на этом посту Михаила Федорова.
В то же время в городах Украины начались акции протеста против решения главы государства не переназначать Федорова на должность министра обороны.
Поддерживаете ли вы назначение Игоря Клименко министром обороны?
Примите участие в голосовании в Telegram-канале Цензор.НЕТ.
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+8 Yriii Yriii #538882
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+6 Yriii Yriii #538882
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+6 Поділля16
показать весь комментарий16.07.2026 10:35 Ответить Ссылка
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