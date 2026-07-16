Поддерживаете ли вы назначение Клименко министром обороны? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Президент Владимир Зеленский может назначить действующего главу МВД Игоря Клименко министром обороны Украины.

Он сменит на этом посту Михаила Федорова.

В то же время в городах Украины начались акции протеста против решения главы государства не переназначать Федорова на должность министра обороны.

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