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Поддерживаете ли вы назначение Клименко министром обороны? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отношение читателей Цензор.НЕТ к назначению Клименко министром обороны

Президент Владимир Зеленский может назначить действующего главу МВД Игоря Клименко министром обороны Украины.

Он сменит на этом посту Михаила Федорова.

В то же время в городах Украины начались акции протеста против решения главы государства не переназначать Федорова на должность министра обороны.

Поддерживаете ли вы назначение Игоря Клименко министром обороны?

Примите участие в голосовании в Telegram-канале Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Минобороны (9730) назначение (2182) Клименко Игорь (515)
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Топ комментарии
+8
розтриляйте піаніста ,він грає не тім чим треба !
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16.07.2026 10:31 Ответить
+6
Сирника треба у відставку !
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16.07.2026 10:32 Ответить
+6
Міністр Клименко розвалив поліцію, вимастив її в бруд, посилаючи разом з ТЦК катувати людей. В народі сьогодні їх називають "людолови". Від цього вони не відмиються вже ніколи. Те ж саме він зробить із армією. Головне виконати бажання чотирижди ухилянта. Чомусь дії чотирижди ухилянта завжди були не на користь України.
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16.07.2026 10:35 Ответить

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