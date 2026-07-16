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Федоров отчитывается о достижениях Минобороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Михаил Федоров дает брифинг на фоне протестов в Киеве и регионах Украины против решения Зеленского не выдвигать его кандидатуру повторно на должность министра обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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