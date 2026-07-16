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Новости Отставка Федорова
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Федоров отчитывается о достижениях Минобороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Михаил Федоров дает брифинг на фоне протестов в Киеве и регионах Украины против решения Зеленского не выдвигать его кандидатуру повторно на должность министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

Читайте: Поддерживаете ли вы назначение Клименко министром обороны? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Минобороны (9730) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+3
у зелебобіків і на болотах свято
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16.07.2026 12:14 Ответить
+2
Що там з термінами служби і з підняттям заробітної плати військовим???
Питання не на часі?
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16.07.2026 12:07 Ответить
+2
показать весь комментарий
16.07.2026 12:09 Ответить

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