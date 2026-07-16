Федоров отчитывается о достижениях Минобороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Михаил Федоров дает брифинг на фоне протестов в Киеве и регионах Украины против решения Зеленского не выдвигать его кандидатуру повторно на должность министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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