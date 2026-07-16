Єврокомісар з оборони та посол ЄС подякували Федорову за співпрацю після його відставки. ФОТО

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс та посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова публічно подякували Михайлу Федорову за співпрацю після повідомлень про те, що він не увійде до складу оновленого українського уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони написали в соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У дописі в соцмережі Х Андрюс Кубілюс зазначив, що Федоров зробив вагомий внесок у зміцнення оборони України та всієї Європи.

"Дорогий Михайле, ви зробили дуже багато для оборони України та оборони Європи. Було великим задоволенням і честю працювати разом. Ми у Європі дуже багато навчаємося з українського досвіду оборони", – написав єврокомісар.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також подякувала Федорову за спільну роботу.

"Справді, було великим задоволенням працювати з вами – і за цифровим порядком денним, і в межах позики для підтримки України. Перемога у когнітивній війні – демонстрації світу того, що Росія не перемагає – була критично важливою", – наголосила дипломатка.

Свої заяви Кубілюс і Матернова оприлюднили після повідомлень про рішення президента Володимира Зеленського не залишати Михайла Федорова у складі оновленого Кабінету Міністрів України.

Також читайте: Порошенко назвав вимоги до нового уряду: повернення Федорова, кошти для армії та незалежність НАБУ і САП